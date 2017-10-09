Dünden Bugüne Google Logosunun Değişimi

Şu aralar Google'ın son logosunun "simetrikliği" internette oldukça büyük bir tartışma konusu. Biz de dünden bugüne Google'ın logosu nasıl değişimler geçirmiş gözler önüne sermek istedik.

Google son dönemlerde yeni logosunun simetrisiyle oldukça gündemde. Daha bir proje halindeyken günümüze kadar oldukça fazla logo değiştirmiş veya değiştirme çalışmalarında bulunmuş Google'ı bugün var olan logosuna getiren etkenler neydi? Aslında son logonun hikayesini sizinle paylaşmıştık, ancak şirketin bugün geldiği noktaya nasıl geldiğini gördüğünüz zaman, Google'ın son logosuyla ilgili "simetri" derdinizin biteceğini düşünüyoruz.

Çirkin başlangıçlar

Bu oldukça çirkin olan Google logosu bir şaka değil. Google'ı yaratan Larry Page ve Sergey Brin'in Standford Üniversitesi'nde okudukları dönemde, daha proje halinde olan Google'ın ana sayfası boş kalmasın diye Microsoft Word'de yarattıkları bir logo. 1998 yılında proje resmi bir girişim haline gelmeye başladığı yıllarda ise şöyle bir güncelleme yapıyorlar:

Günümüz logosuna daha benzeyen bu logoyu Sergey Brin dönemin açık kaynak kodlu grafik tasarım programı GIMP ile yapıyor. Resmi çıkışıyla birlikte ortaya konulmuş olsa da renkler konusunda fazla emin olamayan ikili 1998 yılının kasım ayında bir güncelleme daha yapmaya karar veriyorlar.

Dönem için en büyük rakipleri olan Yahoo!'ya rakip olabilmek için, logoyu gölge efekti ile biraz daha 3 boyutlu hale getiren ikili ayrıca renklerde de bir takım değişiklikler yapıyor. Logo hala bile şirketin resmi olarak sahiplendiği bir logo. Retro bir amaç için "Doodle" olarak oluşturdukları 1998 yılındaki Google buradaki linkten görebileceğiniz gibi hala kullanıma açık.

Akıllıca duran bir tasarım yaratma kaygısı

1998 yılının sonlarında Sergey Brin logonun istedikleri gibi olmadığına karar veriyor. Milyonlarca bilgiyi içerecek bir sitenin daha akıllı duran bir tasarıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. O dönemde kendi üniversiteleri olan Standford Üniversitesi'nde sanat bölümünde okuyan bir tanıdıkları olan Ruth Kedar'ı daha iyi bir logo yaratması için işe alıyorlar. 1999 yılına kadar Kedar bir sürü logo denemesi yapıyor.

"Akıllı görünen logo" kavramı Kedar için bir süre boyunca karmaşık logolar anlamına gelmiş. Yukarıda görünenlerin hepsi Page ve Brin ikilisinin eline ulaşsa da, Kedar ile birlikte karmaşık bir görselin kullanım anlamında kısıtlayıcı olabileceğini farketmişler. Çünkü farklı alanlara yayılma fikirleri daha o zamandan beri akıllarındaymış. Daha sonra işleri biraz daha sadeleştirme kararını 1999 yılının Kasım ayında vermişler ve şu logo ortaya çıkmış.

Gördüğünüz gibi artık daha tanıdık bir noktaya geldik. Çünkü bu logo 5 Mayıs 2010 tarihine kadar kullanıldı. Ayrıca Google tarihinin en uzun süre kullanılan logosu olma ünvanını da taşıyor. Ancak yine de insanlarla birlikte internet alemi de değişiyor. Peki sırada neler var?

İşleri "düzleştirelim"

2010 yılında ise aslında bir çok markanın, 3 boyutlu karmaşık logolarından kurtulma trendine Google'da katılmış. Aslında eski logodan bazı sınırların, derinlik efektlerinin ve gölgelerin atıldığı yeni logoyla birlikte, renklerde de soğuk renklerin kullanılması şirketin, işleri basitleştirme isteğini daha çok karşılamış. Yaklaşık 2013 yılına kadar da bu devam etmiş. 2013 yılında da aslında bu logonun da ömrünün bitmesine sebep olan şey, Android'in popülerliği ve Google'ın mobil alana yaptığı yatırımlarına artmasıyla gerçekleşmiş. Çünkü mobil arayüzün uygulama biçimlerine uydurabilecekleri, ancak tüm şirket için de kullanabilecekleri bir logoya ihtiyaçları varmış ve, 2013 yılında da bu gelmiş.

Bu logo hala Google'ın arama motoru ve masaüstü internet uygulamalarında kullandığı logo haline gelmiş durumda. Ancak şirketi temsil eden logo olmayı 2015 yılında bıraktı. Çünkü yine de mobil arayüze uygun ve daha geniş ölçekte kullanılabilecek logo olma ihtiyacını maalesef karşılayamıyordu. Bu yüzden de 2015 yılıyla birlikte alınan kararla şu an internet aleminin bol bol tartıştığı günümüz logosuna getiren süreç başladı.

Evet geldik logomuza. Bu logo aslında internet tartışmalarıyla bir-iki düzeltmeye uğrasa da, bu haliyle artık Google'ı temsil eden logo. Bu yüzden en azından, simetri eksikliğinin yarattığı ve bazı kişilere göre çirkinlik olarak değerlendirilen logoyu açıkçası dünden bugüne geldiği haliyle çirkin bulmak zor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Teknoloji devinin tasarımsal seçimi uygun mu? En çok beğendiğiniz logo hangisi?