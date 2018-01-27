Dünya'nın Düz Olmadığını Kanıtlamanın En Kolay 5 Yolu

Eğer düz Dünya teorileri sizi güldürmüyor aksine sinirlendiriyorsa, onlara Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamak isteyebilirsiniz. İşte Dünya'nın düz olduğunu kolaylıkla kanıtlayabileceğiniz 5 açıklama.

İnsanlık yüzlerce yıldır Dünya’nın yuvarlak olduğunun farkında. Fakat ne yazık ki günümüzde hala hatırı sayılır büyüklükte bir kitle Dünya’nın düz olduğunu iddia etmekte. Düz Dünyacıların en büyük ortak özellikleri ise kendilerine gösterilen tüm kanıtları ‘Photoshop o photoshop’ diyerek geçiştirirken kendilerinin gösteremedikleri kanıtlarına bizim inanmamızı beklemeleri.

Neyse ki ülkemizde Dünya’nın düz olduğuna inanan insan sayısı bir hayli az. Yine de çevrenizde böyle bir kişi bulunabilir. Eğer kendisini Dünya’nın yuvarlak bir gök cismi olduğunu ikna edebileceğinizi düşünüyorsanız, aşağıdaki Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlayan 5 önemli maddeyi açıklayabilirsiniz. Muhtemelen sizi dinlemeyecektir ama olsun.

1- Ay

Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamak istiyorsanız, geceleri başınızı yukarı kaldırın ve Ay’a bakın. Eğer bir Dolunay’a denk gelmediyseniz Ay’ın üzerindeki bir dairenin parçası olan gölgeyi kolaylıkla fark edebilirsiniz. Ay’ın üzerinde düşen Dünya’nın yuvarlak gölgesi, tepsi bir gezegende yaşadığımızın en bariz kanıtlarından biridir.

2- Ufuk ve Gemiler

Bir deniz kenarına gittiğinizde ufuk çizgisine dikkatli bakın. Uzaklaşan gemilerin yavaş yavaş denize battığını, yakınlaşan gemilerin ise denizden yükseldiğini görebilirsiniz. Batan ya da çıkan bir şey yok. Yalnızca Dünya yuvarlak olduğu için gemiler görüş açımızdan çıkıyorlar. Birazcık optik bilen herkes bu olayı anlayabilir.

3- Gökyüzündeki Farklı Yıldızlar

Dünya’nın farklı bölgelerinde farklı yıldızlar görülür. Norveç’te yaşan bir kişi Avustralya’da yaşayan bir kişi ile asla aynı gökyüzüne bakamaz. Bunun nedeni ise Dünya’nın yuvarlak şeklidir. Eğer Dünya düz olsaydı, farklı açılarla da olsa tüm Dünya’da aynı yıldızlar gözlemlenebilirdi.

4- Yüksekten Bakının

Optik kurallar gereği yuvarlak bir düzlemde belli bir mesafeye kadar görüş sağlayabiliriz. Fakat yüksekliğimizi arttırdığımızda daha uzağı görebiliriz. Yukarıdaki görsel bu konuyu çok iyi bir şekilde açıklayabilir. Fakat kendi gözleriniz ile görmek isterseniz, Dubai’ye gidip Burj Khalifa’nın en üst katına çıkabilirsiniz. Yerdeki insanlar için Güneş çoktan batmışken siz hala Güneş’i görebiliyor olacaksınız.

5- Zaman Dilimleri

Zaman dilimlerinin varlığı, Dünya’nın yuvarlak olduğunun en büyük kanıtıdır. Dünya’nın bir bölgesinde Güneş batarken bir başka bölgesinde Güneş doğuyor, bir bölge gecenin en karanlık saatlerini yaşarken bir başka bölge öğle sıcağında kavruluyor. Daha da önemlisi tüm bunlar aynı anda yaşanıyor. Bunun nedeni Dünya’nın yuvarlak oluşu ve kendi etrafında dönüşü ve Güneş’in Dünya’nın yalnızca bir yüzünü aydınlatmasıdır.