Dünya’nın En Tehlikeli Yürüyüş Parkurundan Efsane Görüntüler

Buradan geçmek yürek ister. Çin’de bulunan Hua Dağı, dünyanın en tehlikeli yürüyüş parkurlarından birine sahip ve burası, aşağıya bakmak isteyeceğiniz son yer.

Çin’in eski keşişleri, inançları için en çileli yolları göze alırlardı. Dini aydınlanma yaşamak için Hua Dağı'na baş döndürücü bir rota inşa ettiler ve her şey ondan sonra başladı.

Shaanxi eyaletindeki 2.160 metre yüksekliğe sahip uçurum gibi dik yamaçlarıyla arzı endam eden dağ, sert kayalardan oluşan yamaçlarında birkaç tahta parçasıyla yapılmış ahşap yollara sahip. Günümüzde bu parkurun en büyük ziyaretçisi ise maceraperest turistler:

Çoğu otoritenin dünyadaki en tehlikeli yürüyüş parkuru olarak lanse ettiği yer, aşağıda bakmak isteyeceğiniz son yer.

UNESCO'ya göre alanda, 1.000 yıl öncesine kadar dayanan 300'den fazla taş tablet ve 570 dini kaya yazıtı bulunuyor. İşte bölgeyi ziyaret eden maceracı turistlerden en dikkat çekici fotoğraflar:

Bonus: Drone Görüntüleri!