Rus Kozmonot, Dünya'ya Düşen Yıldırımları Görüntüledi!

Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Fırtınalı günlerde birçok hava olayına şahit olabiliyoruz ve hatta bazen bu hava olayları bizlere zarar dahi verebiliyor. Yıldırımlar düşüyor, şimşekler çakıyor ve müthiş bir rüzgar olabiliyor. O anları görüntülesek bile sadece belli yerleri çekebileceğimizden, çok da fazla etkileyici olmayabilir. Ancak Rus kozmonot, fırtına sürecinde Dünya'da değildi ve düşen yıldırımları uzaydan görüntülemeyi başardı.

Sergey Ryazanskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çektiği düşen yıldırım görüntülerini, bir miktar hızlandırarak sosyal medyada paylaştı. Bu sayede de etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Genel anlamda içinde bulunduğumuz fırtınaları bir de uzaydan izlemek oldukça etkileyici.

Rus kozmonot Ryazanskiy, zaten halihazırda etkin bir Twitter kullanıcısı desek yalan olmaz. Daha önceki günlerde de Ryazanskiy, 7 buçuk saat süren uzay yürüşü yaptığı fotoğrafları Twitter'da paylaşmıştı. Ayrıca bu fotoğraflarda bir başka kozmonot Fyodor Yurçihin de yer almıştı.

Sergey Ryazanskiy'in çektiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.