Afrika ülkesinde yapılan seçimlerde kağıt oy pusulaları kullanılmış olsa da, oylar sunuculara kripto şifrelemeyle korunarak aktarıldı.

Sierra Leone, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde oyları doğrulamak için dünyadaki blok zincirleme teknolojisini kullanan ilk ülke oldu. İsviçreli kripto şifreleme firması Agora ile anlaşan Afrika ülkesi, başkenti Freetown’da kullanılan oyları saymak için oy pusulalarını özel blok zinciri teknolojisini kullanarak kaydetti.

Oylar kağıt pusulalar amacıyla kullanılmış olsa da, daha sonrasında blok zinciri kullanılmasının seçimlere şeffaflık getireceği düşünülüyor. Sierra Leone ülkesinde toplanan oylar, yalnızca seçim sürecini denetlemekle görevli olan yetkililerin erişebildiği sunucularda saklandı. Oyların blok zinciri teknolojisinden yararlanarak kripto şifrelemeyle yollanılmış olması sayıldıktan sonra değiştirilme ihtimalini de ortadan kaldırdı.

Seçimlerde görevli olan Agora firmasının Ceo’su Leonardo Gammar, gerçekleşen blok zinciri seçiminin yeni bir güvenli oy yönteminin başlangıcı olduğunu söyledi. Gerçekleşen seçimler kripto şifrelemenin para birimi üretmenin yanı sıra birçok yerde de kullanılabileceğini gösterdi. Leonardo farklı ülkelerle de seçimleri güvence altına almak için görüşmelere başladı.

Zengin elmas yatakları ve yaşanan iç savaşlarla ün salan ülkedeki seçimlerde, Muhalefet parti lideri Sierra Leone Halk Partisi %43.3 oy aldı ve tek başına hükümet kurmayı başaramadı. Bu nedenle bir sonraki seçimler 27 Mart tarihinde tekrar yapılacak.