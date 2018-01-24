Rusya’nın liman kenti Rostov’dan Samsun’a gelen buğday yüklü geminin nakliye ücreti Bitcoin’le ödendi. Yapılan açıklamaya göre uluslararası taşımacılıkta bir ödeme, ilk kez Bitcoin kullanılarak yapıldı.

Prime Shipping Foundation (PSF), Rusya ile Türkiye arasındaki uluslararası taşımacılıkta, dünyada ilk kez nakliye ücretinin Bitcoin ile yapıldığını açıkladı. PSF’nin CEO’su Ivan Vikulov, Bitcoin’le yapılan işlemin emtia ticaretinde uygulamaya geçirdikleri pilot hizmetlerden bir tanesi olduğunu açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklama ile kullanılan teknoloji, ödemelerin, dijital para birimlerinden başka para birimine dönüşün kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca şirketin kendi dijital para birimini oluşturmaya yönelik bir planının da olduğu belirtildi.

Rusya’yla Türkiye arasındaki taşımacılığın nakliye ücretinin Bitcoin ile yapılması hakkında görüşlerini bildiren Vikulov, "Şu an mevcut olandan daha hızlı ve kolay bir sınırlararası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu kripto para birimlerinde bugüne kadar gerçekleşen ilk taşıma masrafı ödemesi oldu" dedi.

Kripto para biriminin kullanıldığı nakliye işleminde, 3 bin ton buğday Rusya’nın Rostov-on-Don limanından Samsun limanına taşındı. Her ne kadar nakliye ücreti küçük bir miktar olsa da bu durum, kripto para birimlerinin tarımsal emtiada da rol oynayabileceğine yönelik önemli bir hamle oldu.