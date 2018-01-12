Dünyada Suyun Bittiği İlk Şehir Cape Town mu Olacak?

Birkaç ay içerisinde su kaynakları tükeneceği söylenen Cape Town yönetimi sorunun üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler denerken, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji firmaları da su israfının önüne geçebilmek için internet tabanlı akıllı su sistemleri geliştiriyorlar.

Table Dağı’na, Afrikalı penguenlere, güneş ışığı ve denize ev sahipliği yapan, dünyaca tanınmış turistik bir belde Cape Town. Fakat aynı zamanda dünyada suyu tükenen ilk büyük şehirlerden biri olarak da ün kazanabilir.

En sonki tahminlere göre Cape Town’ın suyu Mart ayı gibi çok yakın bir zamanda bitebilir. Bunun sebebi ise üç yıldan bu yana gerçekleşen çok az yağış miktarı ve genişleyen nüfus yoğunluğunun beraberinde getirdiği tüketim artışı.

Yerel yönetim bu sorunun üstesinden gelmek için zamanla yarışıyor. Deniz suyunu içilebilir hale getirmek için tuz arındırma tesisleri kuran yönetim, yer altı suyu toplama projeleri ve su dönüşüm programları ile su sorununu aşmanın yollarını arıyor.

Bununla birlikte Cape Town’ın 4 milyon civarındaki halkından su kullanımı konusunda tasarruflu davranması, günde 87 litreden fazla su harcamaması isteniyor. Araba yıkama ve yüzme havuzlarının suyla doldurulması şehirde yasaklanmış durumda. Üstelik ülkeyi ziyaret edecek olan Hintli kriket takımının maç sonrası gösterilerini iki dakikayla sınırlandırmaları istendi.

Suya dayalı sorunlarla boğuşan tek yer Cape Town değil tabii. Dünya çapında 850 milyon kişi temiz su tedarik etme sıkıntısı çekerken, kuraklık da günbegün artış kaydediyor.

Gelişmekte olan ülkelerde mevcut su kapasitesinin %80’i sızıntılar nedeniyle heba oluyor. Hatta Amerika’nın bazı bölgelerinde bile eskimiş alt yapı sistemleri nedeniyle suyun %50’si boşa gidiyor.

Suyla ilgili sorunlara akıllı çözümler getirmeyi tasarlayan firma sayısında da artış gözleniyor. Bu firmalar su harcama ve dağıtımı gibi konularda daha kapsamlı bir yönetim sağlayabilmek için özel sistemler geliştiriyorlar.

Örneğin Fransız firması olan CityTaps kentsel bölgelerdeki evlerde su kullanımını görüntülemek için internet tabanlı bir yönetim sistemi geliştiriyor.

Firma ilk aşamada varoş kesimlerdeki yoksul haneleri hedef alarak, CTSuite adını verdiği sistemini Nijer’de deneme aşamasına aktardı.

Kullanıcılar mobil telefonları aracılığıyla ‘su kredisi’ satın aldıktan sonra sadece ödemesi yapılan miktar kadar su dağıtımı yapıyor. Kullanıcıların kredi bakiyeleri tükenmek üzereyken uyarı veren sistem, hesaba ekleme yapılmaması durumunda su akışını otomatik olarak kapatıyor.

Bu ve bunun gibi yöntemlerle dünya çapında su kullanımını kontrollü olarak sağlamaya çalışan kuruluşlar, böylece su tüketiminde gerçekleşen aşırı israfın önüne geçmeyi amaçlıyorlar.