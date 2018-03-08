Hayatın Başlangıcıyla İlgili Yeni Bulgular Keşfedildi

Hindistan’da keşfedilen kayaçların içerisine yerleşmiş hava kabarcıkları, hayatın nasıl başladığına dair yeni ipuçları verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir grup araştırmacının Hindistan'ın merkezindeki Vindhyan havzasında keşfettiği kaya parçaları, 1.6 milyar yıl öncesine ait bakterilerin oluşturduğu hava kabarcıklarını içeriyor. Bakterilerin oluşturduğu hava kabarcıkları, oldukça yaşlı bir kayanın içerisine girip bu şekilde fosilleşmesini sağlamışlar. Kayaçları çıkaran araştırmacılar, doğal jeolojik süreçle bu tarz bir kayaçlaşmanın imkansız olduğunu ve içerisine yerleşen hava kabarcıkları nedeniyle kayaçların benzersiz bir şekle sahip olduğunu düşünüyorlar.

Kayalara benzersiz bir şekil veren oksijenin, kıyı sularında yaşayan siyanobakteriler tarafından üretildiği düşünülüyor. 3 milyar yıl önce evrimleştiği düşünülen bu bakteri filosu, enerji üretmek için güneş ışığı ve karbondioksit kullanarak fotosentez yapıp oksijen üretiyorlardı. Oksijen içeren kabarcıklar, kayaçların oluşumunda rol almadan önce çökeltiyle kaplanıp orada kaldığı düşünülüyor. Bu sayede hava kabarcıkları fosilleşme sırasında kayaçların içerisinde yuvarlak şekiller oluşmasını sağladı.

Yaşı 1.6 milyar yıl olarak belirlenen kayaçların içerisindeki oksijenlerin 2.5 - 2.3 milyar yıl önceki büyük oksijenlenme olayında rolü olabilir. Dünyadaki hayatın büyük oksijenlenme olayı sonrasında başladığı düşünülmekte. Bulunan bu kayaçlar dünyanın geçmişine ışık tutmamızı sağlayabilir.