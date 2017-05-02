Uzun süredir Intel'in en büyük rakibi konumunda Advanced Micro Devices bulunuyor. Ne var ki Güney Koreli bilişim devi sınırların ötesine geçme niyetinde.

Başlangıcı olan her şeyin sonu vardır. Bu ibarenin Intel için yakın gelecekte gerçeli olup olmayacağından emin olamasak da, Samsung'un ayak seslerinin yükseldiğini rahatça söyleyebiliriz. Intel, satış rakamları baz alındığında dile kolay 24 yıldır açık ara önde. Ne var ki AMD'nin Ryzen işlemcileri ve Samsung'un başarılı kompakt yongaları, Amerikalı şirket için büyük tehdit konumundalar.

Sektördeki güncel satış rakamları önümüzdeki birkaç ay boyunca devam ederse, Samsung, Intel'in dünyadaki en büyük yonga üreticisi olarak tahtını ele geçirecek. Güney Koreli teknoloji devi, bunun için bellek departmanına teşekkür ediyor çünkü fiyatlardaki sürekli yükseliş ve bellek yongaları talebi Samsung'un satışlarını kayda değer düzeyde yükseltiyor.

Çin üreticileri ve tüketicileri sektöre aktif olarak dahil olmuş durumdalar. Samsung'un bellek birimleri, yongaları ve işlemcileri, Çin temelli şirketler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Çin'deki üreticiler OEM cihazları üretmek için büyük bir talep yaratıyor. Samsung da bu talepleri karşılamak için elinden geleni ardına koymuyor. DRAM ve NAND flaş bellek mimarilerinin fiyatları yüzde 30 seviyesinde artma eğilimde.

Amerikalı araştırma şirketi IC Insights'dan Bill McClean'e göre "Bellek fiyatlarının ikinci çeyrekte ve yılın genelinde böyle devam etmesi durumunda Samsung, Intel'i koltuğundan edebilir. Intel, 1993 yılından beri oturduğu liderlik koltuğunu kaybedebilir.” ifadelerini kullandı. Kısacası Samsung, dünyanın en büyük çip üreticisi olmaya hak kazanabilir.

McClean, "Intel'in mevcut çeyrekte yonga satışlarının 14.4 milyar dolara, Samsung'un aynı dönemdeki satışlarının 14.6 milyar dolara yükseleceğini" öngördü. Bu da, Samsung için yüzde 4.1'lik bir artışa işaret ediyor.

McClean, "Samsung başarılı olursa, Intel'in dünyadaki en büyük rakipleri için de mihenk taşı olacak." açıklamasında bulundu. Gerek Samsung'un gerekse Intel'in toplamda yaklaşık 60 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Elbette Intel hala masaüstü bilgisayar pazarının lideri, ama işler kompakt mimarilere geldiğinde Samsung uzmanlığını konuşturuyor.