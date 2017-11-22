Çinli sosyal ağ uygulaması Wechat’in sahibi olduğu Tencent, piyasa değeri olarak Facebook’u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu.

Sosyal mesajlaşma ve mobil ödeme uygulaması olan Wechat’in sahibi Tencent, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'ndaki piyasa değerinin gün içerisinde %2,38 artmasıyla birlikte piyasa değerini 523 milyar dolara yükselterek Facebook'u geride bıraktı.

Bu artışla birlikte Tencent, Apple, Alphabet, Microsoft ve Amazon’un ardından dünyanın en değerli 5. teknoloji şirketi unvanına erişti. Sosyal mesajlaşma uygulaması Wechat, mobil ödeme sistemi WechatPay ve YouTube’un muadili olan Tencent Video’nun sahibi olan şirket, bu değerlemeyle birlikte Asya’nın da en büyük teknoloji şirketi unvanına sahip oldu.

1998 yılında kurulan Tencent Holdings, piyasa değeri olarak e-ticaret devi olan Alibaba’yı dahi geride bırakmayı başardı.

Aylık 980 milyon aktif kullanıcısı olan Wechat, WhatsApp ve Facebook mantığıyla çalışan bir sosyal ağ uygulaması. Uygulamada günlük 38 milyar civarında mesaj paylaşımı yapılıyor.