Kuzey Kore'nin Sokaklarında Her Sabah Çalan Ürpertici Müzik!

Başkent Pyongyang sokaklarındaki ve şehrin atmosferindeki esrarengiz havaya destek olacak yegane şeyin arka planda çalması gereken bir müzik olduğunu düşünüyorsanız merak etmeyin, o da var.

Kuzey Kore gerçekten çok tuhaf bir ülke. Her geçen gün halkının yaşantısına dair biraz daha ayrıntılı bilgi ediniyoruz ama bu düşündüğünüzden daha zor oluyor. Sürekli sıkı yönetim altında yaşayan halkın özgürlük alanları o kadar kısıtlı ki, tüm ülke bir açık cezaevi gibi işliyor.

Ayrıca son günlerde nükleer bombalarıyla dünya ülkelerini tehdit etme girişiminde bulunan liderleri ve başkent Pyongyang, bu günlerde oldukça merak edilen yerlerin başında geliyor.

Her sabah şafak söktüğünde neye uğradığınızı şaşrtan bir müzikle uyanmak size nasıl hissettirir? Tüm sokak hoparlörlerinden gelen cızırtılı ve akortsuz seslerden oluşan söz konusu şarkı, istisnasız her sabah Kuzey Kore sokaklarında halka dinletiliyor. Üstelik belirsiz bir süre boyunca dinletilen şarkının adını kimse bilmiyor ve neden her gün oynatıldığı hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Muhtemelen zihin yıkama propagandalarının bir parçasını oluşturuyor.

Adeta korku filmi müziği gibi olan şarkı oldukça karanlık bir hava yaratıyor. Bu müzikle birlikte ülkedeki “sorgulanamayan” esrarengiz olaylara bir yenisini daha eklemiş oluyoruz.

Zihin kontrolleri, üst düzey baskı otoritesi ve geri kalan yaşam standartları ile yaşayan halkın bu tip durumlar karşısında bir akvaryum balığından pek de farkı kalmamış.