Dünyanın En Güçlü 133 Ülkesi Açıklandı: Türkiye İlk 10'da!

Global Firepower isimli şirket, hazırladığı bir liste ile dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Bu ülkeler arasında Türkiye, ilk 10 sıra içerisinde yer alıyor.

50’den fazla kıstasa göre (nükleer güç, aktif asker ve teçhizat sayısı gibi) orduların gücü değerlendirilerek oluşturulan ‘dünyanın en güçlü ülkeleri’ sıralamasında Türkiye, ilk 10 sıra içerisinde yer aldı.

Sıralamanın nasıl yapıldığıyla ilgili konuya biraz daha açıklık getirelim. Örneğin sıralamada silahların kaç adet olduğu değil, ne kadar çeşitli olduğu kıstas alınmış. Özellikle Kuzey Kore’nin tüm dünyanın başına bela olacağı nükleer bazlı silahlar sıralamayı pek etkilemiyor, fakat ufak bir bonus aldığını da belirtelim.

Bunların dışında coğrafi faktörler, lojistik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve yerel sanayi sıralamayı etkileyen asıl etmenlerken, ülkelerin mevcut nüfusu da önemli bir yere sahip. Kara kuvvetlerine sahip olmayan ülkelere herhangi bir ceza verilmezken, NATO müttefikleri olan ülkeler de kaynakların paylaşılıyor olması sebebiyle bonuslarını biraz daha yükseltiyorlar.

Listenin tamamına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.