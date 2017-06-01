Güçlü Bir Lazerle Yapay Ortamda Kara Delik Oluşturuldu!

Bilim insanları, ultra güçlü bir lazer teknolojisi kullanarak bir kara delik modeli oluşturmayı başardılar.

ABD’li araştırmacıların çalışmaları sonucunda inşa edilen dünyanın en güçlü X-Ray lazeriyle yapılan bir deneyde, iyot atomlarından elektron çıkartılmıştı. Ekip yüksek yoğunluğa sahip bir ışın kullanınca, deney şok edici bir sonuca ulaştı.

Deneyde tek bir lazer darbesi, molekülün en büyük atomundan olan birkaç elektronu dışarıdan çıkardı. Başka bir deyişle, molekülün geri kalanından elektron çeken bir boşluk oluşturuldu. Ufak bir ölçekte de olsa söz konusu boşluk, uzayın en büyük gizemlerinden olan kara deliklerin yapay bir modelini simgeliyor.

Çalışmanın ortak yazarı bilim insanı Sebastien Boutet, "Bu sonucu önceki hesaplamarımıza göre hiç beklemiyorduk” dedi. Bununla birlikte, mikroskobik kara deliğin ömrü çok uzun sürmedi: Saniyenin katrilyonda birinin 30 katı kadar sürede(30 femtosaniye) vuku buldu. Bu süre içerisinde molekül 50’den fazla elektronunu kaybetti ve sonra binlerce derecelik sıcaklığa dayanamayıp infilak etti.

Deney, Kansas Eyalet Üniversitesi'nden Daniel Rolles ve Artem Rudenko yönetiminde, SLAC laboratuvarlarının Kaliforniya Menlo Park'taki Linac Tutarlı Işık Kaynağı ofisinde gerçekleştirildi. Maddenin aşırı koşullar altında nasıl davrandığını görmek ve karmaşık moleküllerin yük dinamiklerini daha iyi anlamak amacıyla deneylerin yapılmasına devam ediliyor.

Söz konusu lazerle, gözün kırpmasından daha az bir sürede moleküler örneklerden veri toplanabiliyor. Ancak bu deneye ilişkin somut örnekler kaçınılmaz olarak hasar gördüler ya da yok oldular.