Dünyanın En Hızlı İş İstasyonu PC'si İle Tanışın

HP'nin Z8 G4 ile kullandığımız bilgisayarları kıyasladık.

Beş yıl öncesinde araba büyüklüğünde olması gereken HP Z8 G4, günümüzde bagajlara sığabilecek kadar küçük bir boyutta. Pixar animatörleri, Formula 1 mühendisleri ve bu tür bir makineyi profesyonelce kullananlar için eski boyut çok büyük değil , ancak bizler için biraz taşıması güç ve büyük olabilir. HP Z8 G4 ile bizlerin kullandığı bilgisayarları kıyasladığımızda ise oluşan durum gerçekten çok büyük bir uçuruma benziyor.

İşlemci çekirdeğini şehir çıkışlarındaki yollara benzetebiliriz, bu durumdan da anlayabileceğiniz gibi çekirdekteki her şerit daha fazla verimlilik ve performans anlamına geliyor. Bilgisayardaki iki Intel işlemci, 28 şeritten oluşuyor ve toplam 56 çekirdek yük paylaşıyor. Bizlerin ise sahip olabileceği işlemciler maksimum 8 çekirdekten oluşuyor. Ayrıca bizlerin ancak hard disklerde görebildiğimiz 3 terabaytlık bir ram boyutuna sahip.

Saniyede 10 gigabit Ethernet portu yardımı ile bulut, harici sunucular ve 48 terabayta kadar yerleşik sabit disk arasında veri akışı sağlayan canavar bilgisayarımız, 4 tane tam boy ev tipi buzdolabının ihtiyaç duyacağı güç kaynağını tek başına kullanıyor. Canavar bilgisayar ile ilgili paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Daha fazlasını ögrendiğimiz de bilgileri sizlerle paylaşacağız.