Dünyanın En Kara Maddesinin Üzerine Lazer Tutulursa Ne Olur?

Bildiğiniz gibi renkli cisimler, üzerine gelen ışığı yansıtırlar. Bu bağlamda bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu, dünyanın en kara maddesini buldular ve üzerine kırmızı renkte bir lazer ışığı tutmaya karar verdiler. Sonuç ise oldukça şaşırtıcıydı çünkü lazer ışığı, bu maddenin üzerinde tamamen kayboldu.

Hepimizin bir dönem merak saldığı lazer ışığı, özellikle uzak mesafeleri işaret etmek için oldukça kullanışlı bir araçtır. Normalde bir yüzeye lazer ışığı tuttuğunuzda, lazer ışığının yüzeye yansıdığını ve geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu durum ise gözle görülebilecek kadar belirgindir. Ancak konu üzerinde araştırma yapan İngiliz şirketi Surrey NanoSystem’in mühendisleri, dünyanın en kara maddesi üzerinde bu işlemi gerçekleştirdiklerinde, lazerin yüzey üzerinde tamamen yok olduğunu gördüler. Peki ya ışık nereye gidiyordu? Nasıl oluyordu da tüm yüzeylerde belirgin şekilde görünen bu lazer ışığı, kara maddenin üzerinde kayboluyordu?

Vantablack olarak isimlendirilen malzeme, insan saçından daha ince olan karbon çubuklarının sıkı bir şekilde ambalajlanması sonucu ortaya çıkıyor ve olay, temel olarak ışığın malzemenin içerisine hapsolması sonucu gerçekleşiyordu. Lazer ışığı malzemenin içerisine girse dahi geri çıkamıyordu.

Konu hakkında açıklama yapan Surrey NanoSystem mühendisleri, Vantablack’in ışığın %99.96’sını emdiğini ifade ettiler. Şu an için yeterli materyal sağlanamadığı için malzemenin yoğun siyahlık derecesi ölçülemese de, Vantablack araştırma uygulamalarında kullanılabiliyor. Sadece araştırma kapsamında kullanılan bu siyah malzemeyle duvarlarınızı boyamanız ise şimdilik pek mümkün görünmüyor. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Cisim üzerinde ışığın tamamen kaybolması sizce de çok etkileyici değil mi?