Birçoğumuzun severek kullandığı hatta gün içerisinde defalarca baktığı Instagram nasıl çalışır hiç düşündünüz mü? Algoritmanın tüm detaylarını birazdan anlatacağız ancak şunu söylemekte fayda var: Her şey sizin uygulamaya bağlanmanız için tasarlanmış durumda.

Instagram şüphesiz ki hayatımızda önemli bir yere sahip. Uygulamaya özellikle‘Instagram Hikayeler’ özelliğinin de gelmesiyle birlikte, bizim için çoğu sosyal platformun yerini alır oldu. Fakat birçoğumuz bilmiyor olsak da Instagram Temmuz 2016’da bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı ve yeni iyileştirmeler yapmak için tekrar ayağa kalktı. Bu karar işe yaramış olacak ki şimdilerde uygulama %90 daha verimli kullanılmaya başlandı.

Instagram tüm bunlara karşın, kullandığı algoritmayı şimdiye kadar hiçbir şekilde açıklamadı. Şimdi ise Facebook-bywed şirketi, Instagram feed sıralamasını öğrenmek için San Francisco ofisine bir grup muhabir gönderdi ve çoğu kişinin merak ettiği o soruyu sordu: Instagram algoritması nasıl çalışıyor?

Algoritma birçok şey üzerine kurulu olsa da ilk olarak 3 temel taşa bağlı olarak işliyor. İlgi, yenilik ve ilişki faktörleri olarak sıralayabileceğimiz liste şu şekilde işlev gösteriyor:

İlgi: Sizin için sıralanmış gönderiler, neleri daha çok sevdiğinizi ve nelere daha çok baktığınızı tahmin ediyor.

Yenilik: Son gönderiler daima en yukarıda görünüyor. Bu da sürekli olan bir yenilik sağlıyor.

İlişki: Açıkçası bana göre en ilgi çekici olan faktör. Şöyle ki, içeriği paylaşan kişiye olan yakınlığınız, gönderinin yukarılarda görünmesini sağlayabiliyor. Yakınlık seviyesini ise beğendiğiniz resimler, birlikte etiketlendiğiniz fotoğraflar ve yorumlar belirliyor.

Bu üç sıralamanın ardından diğer etkenler de şu şekilde ifade edilmiş:

Sıklık: Instagram’ı ne sıklık ile açtığınız, uygulamanın gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

İzleyen: Çok fazla kişinin hikayesini izliyorsanız, Instagram size her alandan farklı kişilerin hikayelerini de sunacaktır.

Kullanım: Uygulamada kaç dakika kaldığınız, en çok nelere baktığınız veya neyi kaç defa izlediğiniz Instagram için bir veri konusu.

Tüm bunları özetleyecek olursak, Instagram her şeyi bizim uygulamadan daha çok keyif almamız ve uygulamayı daha çok kullanmamız için yapıyor diyebiliriz.