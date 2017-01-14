iPhone 7 suya karşı ne derece dayanıklı ne biz biliyoruz, ne de bu konuda Apple'ın kesin bir cevabı var. Ancak bu video fikir sahibi olmamıza yardımcı olabilir.

Geçtiğimiz senenin en başarılı cihazlarından biri olan ve şu an için Apple'ın son amiral gemisi cihazı konumundaki iPhone 7, alışık olduğumuz iPhone cihazlarına nazaran pek çok yeniliği de bünyesinde barındırmakta.

Bu yeniliklerden biri de cihazlarda mevcut olan suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık sağlayan IP67 sertifikası. Aslında Apple, cihazlarının suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu ilk duyurduğunda kullanıcıları bu konuda uyarmış ve cihazların söz konusu koşullara belli bir seviyeye kadar direnebildiğini belirtmişti.

Ancak yapılan testler, iPhone 7'nin bu konuda gayet başarılı olduğunu göstermekte. Bu haberimizdeki test de onlardan biri. İsrail, Filistin ve Ürdün arasında yer alan ve sahip olduğu tuz oranı ile dünyanın en tuzlu üçüncü gölü olan Lut Gölü'ne bırakılan bir iPhone 7, gölün içinde geçen 24 saatin ardından sizce çalışmaya devam eder mi?