Dünyanın En Ünlü Dizilerinden Friends, Netflix’e Geliyor

Yayınlanmasının ardından 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala dünyanın en ünlü dizileri arasında yer alan Friends, Netflix’e geliyor. Şu anda İngiltere ve İrlanda kullanıcıları için Friends’i yayınlayan Netflix, ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de efsane diziyi sunacaktır.

İlk bölümü 1994’te yayınlanan dizi, How i Met Your Mother gibi dizilere örnek olması ile ünlü. 3 kadın 3 erkek olmak üzere toplamda 6 arkadaşın New York’ta bir apartman dairesinde yaşadığı hikayeyi anlatan dizi, bunca yıl içerisinde Brad Pitt’ten Bruce Willis’e kadar günümüzün süper starlarını konuk ederek de adından sıkça söz ettirdi.

Dizide toplamda 6 başrol oyuncusu vardı. Efsane dizide, Jennifer Aniston(Rachel), David Schwimmer(Ross), Matt LeBlanc(Joey), Lisa Kudrow(Phoebe), Matthew Perry(Chandler) ve Courteney Cox(Monica) isimleri başrol koltuğunda oturdu. Bu isimler dışında Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Selleck, Bruce Willis gibi birbirinden ünlü konuk oyuncuların da yer aldığı dizi, arkadaşlığın ve sevginin ne kadar özel olduğunu bizlere gösteriyordu.

Friends’in Konusu Nedir?

22 Eylül 1994’te ilk bölümü ile karşımıza çıkan Friends, Rachel’ın düğün gününde damadı terk edip, lise arkadaşı Monica’nın evine gelmesi ile başlıyor. Bir süreliğine(sözde) Monica’nın evinde misafir olarak kalacak Rachel, Monica’nın kardeşi ve diğer arkadaşları ile mükemmel bir dostluk kuracaktır. Dizi, 10 sezon boyunca toplamda 236 bölüm yayınlayıp, 6 Mayıs 2004’te final yapmıştır. Hayranları(bkz. ben) dizinin en azından özel bir bölümünün gelmesini hala bekliyoruz.

Netflix’in Friends’i ülkemize ne zaman getireceğini bilmiyorum, ancak umarım en yakın zamanda böyle bir şey görme fırsatı yakalarız.