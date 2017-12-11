Dünyanın ilk Bitcoin milyarderleri olan Winklevoss kardeşler, Bitcoin’in yükselişinin şu an için başlangıç seviyesinde olduğunu ve değerinin en az 20 kat daha artarak ikinci altın olacağını düşünüyorlar.

İlk Bitcoin milyarderleri olan ikizlerden Cameron Winklevoss, Bitcoin’in yükselişinin henüz yeni başladığını ve değerini kat kat arttıracağını söyledi.

CNBC’ye açıklamalarda bulunan Cameron Winklevoss, ikiz kardeşiyle birlikte Bitcoin’in her zaman ikinci bir altın olacağını düşündüklerini ve sanal paranın potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: “Altın nadir bulunan bir şey. Bitcoin altına göre daha taşınabilir ve bölünebilir bir varlık.” Piyasa değeri 300 milyar dolara yaklaşan Bitcoin’in geleceği hakkında konuşan Winklevoss, sanal paranın uzun vadede 20 kat daha değerleneceği yönünde bir tahminde bulundu.

Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek Mark Zuckerberg’e açtıkları davayı kazanan ve 65 milyon doların sahibi olan kardeşler, bu paranın bir bölümünü Bitcoin’e yatırmışlardı. O dönem (2011 yılında) 11 milyon dolarlık yatırım yapan kardeşlerin ellerindeki Bitcoin’in şu anki değeri ise 1 milyar doları aşmış durumda. (o dönem Bitcoin'in değeri 124 dolar civarındaydı)