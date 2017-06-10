Recontact İstanbul II: Eyes of Sky Fragmanı

Recontact: Istanbul büyük bir başarıya imza attıktan sonra, yeni oyunu Recontact İstanbul II: Eyes of Sky'ın da fragmanı yayınlandı.

İlk oyun Recontact İstanbul, İstanbul sokaklarında geçen bir gerilim oyunuydu ve dünya çapında büyük bir başarı yakalamıştı. Devam oyunu niteliğinde olan Recontact İstanbul II: Eyes of Sky'ın fragmanı yayınlandı.

Recontact İstanbul 2: Eyes of Sky, dünyanın ilk sinematik mobil oyunu ünvanını taşıyor. Önceki oyununun aksine puzzle oyunu değil, ayrıca daha profesyonel ve daha zengin bir içerikle karşımızda bulunacak. Hiçbir aşamasında filmi aratmayacak oyunun senaryo danışmanının ise Türk polisiye hikayelerinin yazarlarından Ahmet Ümit olduğunu görüyoruz.

İddialı kadrosuyla, filmlere meydan okur nitelikteki Recontact İstanbul 2: Eyes of Sky'ın oyuncularının arasında Fikret Kuşkan, Haldun Boysan, Gökçe Suyabatmaz, Emre Mutlu ve Halim Ercan gibi tanınmış aktör ve aktrislerin olmasının yanısıra, oyun tamamen Türk bir ekip tarafından oluşturuluyor, geliştiriliyor ve yönetiliyor.

İlk oyunları Recontact İstanbul ile App Store'da 60 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ekip, ikinci oyunlarını Temmuz ayı içinde yayınlamayı planlıyor. Ayrıca Play Store desteği de olacak olan bu oyun, bir önceki oyunu gibi App Store'dan da erişilebilecek. Üstelik ilk oyununun aksine Recontact İstanbul 2: Eyes of Sky tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

İlgili oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.