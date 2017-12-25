Neyin gerçek, neyin yanılsama olduğunu söyleyebilmek oldukça zor olur bazen. Tıpkı Texaslı bu adamın çalışmasında olduğu gibi. Bay Hansen'in hazırladığı bu video çekimi, düz nesneleri üç boyutlu gibi gösteren, akıllara durgunluk verici optik bir illüzyonu gözler önüne seriyor.

Resimde gördüğünüz şeyin bir küp üzerinde duran bozuk para yığını olduğunu söyleyeceksiniz, biliyoruz. Ama bu masa üzerindeki her şey gerçek değil. Aslında gördüğünüz şey, basit bir ‘anamorfik (görme duyusuyla algılanamayan, belirli bir biçime sahip değilmiş gibi görünen çizim, fotoğraf ya da nesnelerin özel bir bakış açısından algılanabilir olması)’ yanılsamadan ibaret.

Akıllara hayret verici bu optik yanılsama, bir çok açıdan biçimsiz gibi görünen fakat tek bir açıdan bakıldığında düzgün bir küp biçimini alan, düz bir nesneyi yansıtıyor.

29 yaşındaki Sage Hansen bu videoyu Texas’taki evinde, 20 Aralık tarihinde oluşturmuş.

3D animatörü olan Hansen şöyle diyor: “3 boyutlu yazılımımı kullanarak sanal bir küp ve kamera açısı oluşturdum. Daha sonra kameranın perspektifine göre sıralanacak hale gelene kadar gelişigüzel konum ve açılarda hatlar çizdim. Çizgileri daha kalın hale getirmek için bir arada topladım ve sonra yumuşak ışıklandırma sağlamak için köşeleri yuvarlaklaştırdım ve üç boyutlu yazıcımdan ortaya çıkan nesnenin çıktısını aldım.”

Kutular sadece belirli açılarda görüntülendiklerinde gerçek gibi görünüyorlar. Hareket ettirdiğinizde görüntü bozuluyor ve izleyen kişi bunun bir illüzyon olduğunun farkına varabiliyor.

Bu üç boyutlu küplerin her birini yapmak Hansen’in yaklaşık iki buçuk saatini almış.