Buz dolabınızda akşam için pişireceğiniz yemek konusunda sizi derin düşüncelere sürükleyen pek çok malzeme var. Ancak siz Norveç usülü geyik kızartmasına karar veriyorsunuz. Tam o sırada karşınıza Twitter’da dolaşırken tarifi çıkıveriyor.

Veganlığı tercih eden insanlara saygı duymak gerekiyor. Hele ki bu tercihi et alabilecek durumdayken yapabilmeleri büyük bir erdem. Bazı bilimsel otoritelere göre hayvansal gıdalar, insanın gelişimi açısından oldukça önemli bir yerdeler. Ancak veganlığa göre her bir hayvansal gıdanın besin zincirinde bitkisel olan karşılıkları var. Gene de et ve süt ürünlerine alternatif olarak tüketicelecek yemekleri hazılamak da hamaratlık istiyor.

Buz dolabımızdaki geyik etiyle ne yapsak diye düşünüyorduk ki Twitter’daki bir paylaşım yüreğimize su serpti:

Kahverengi keçi peynirimizi sabah kahvaltısında çok ağır geldiği için tüketemiyorduk zaten. Frenk üzümü reçelimiz de eksik olmuyor ve tüm bunları nasıl tüketeceğimizi düşünüyorduk. İster istemez Norveç’teki geyiklerin et fiyatları ve geleneksel yemeklerimiz hakkında ne düşündüklerini de merak eder olduk. Artık işin içinden çıkamıyorduk.

Geyik eti kırmızı etler ailesinin en seçkin üyelerinden birisi. Veganlık tartışmaları bir kenara, insanların et yeme tercihlerine ilişkin yapılan bir paylaşımın ülkemiz kültürüne bu kadar uzak olması şaşırtmasın. Bir Alman haber Ajansı olan DW'nin, Avrupa'da yaşayan Türklere özel yaptığı bu paylaşım, ülkemizde yemek tarifi yerine bir "geyik" malzemesi olarak algılandı.

Aşağıdaki tepkileri görünce biraz kendimize geldik ve en yakın çiğ köfteciden etsiz, çift lavaşlı, nar ekşili ve isotlu birer dürüm sipariş ettik: