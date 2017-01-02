E Bi Zahmet: Dell XPS 13'ün Bir de 'İkisi Bir Arada' Modeli Geliyor

Dell XPS 13’ün ikisi bir arada versiyonu Dell’in internet sitesindeki ürün sayfasında görüldü.

Dell’in XPS 13 dizüstü bilgisayarı, taşınabilirliği ve oldukça ince bir çerçeveye sahip olan ekranı nedeniyle birçok kişi tarafından oldukça beğeniliyor. Ancak bu cihaz, son dönemde popüler olan “ikisi bir arada” cihazların sunduğu işlevselliği maalesef sunmuyor. Dell XPS 13’te tam da bunu arayanlar için güzel bir haberimiz var. Cihazın ikisi bir arada versiyonu piyasaya sürülecek.

Dell XPS 13’ün ikisi bir arada modelinin varlığından ilk olarak Windows Central haberdar oldu. Windows Central, Dell’in internet sitesindeki ürün sayfasında XPS 13’ün ikisi bir arada modelinin yer aldığını duyurdu.

Cihazın, Intel’in entegre grafik işlemcili yedinci nesil Core işlemcisiyle ve SSD ile birlikte gelmesi bekleniyor. Yeni XPS 13 modelinin bir ihtimal CES 2017’de duyurulabilir. Fiyat konusuna gelince, dokunmatik ekranın, XPS 13’ün başlangıç modelinin sahip olduğu 800 dolarlık fiyatı oldukça yukarı çekeceğini söylemek yanlış olmaz.