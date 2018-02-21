E-Devlet’in sunmaya başladığı Alt-Üst soy bilgisine göre 1800’lü yıllara kadar yaşayan atalarımızı görebiliyoruz. Peki, hangi sebeple 1800’ün gerisini göremiyoruz?

E-Devlet’in geçtiğimiz haftalarda sunduğu alt-üst soy bilgisi öğrenme hizmeti, pek çok insan tarafından “aşırı” ilgi ile karşılandı. Milyonlarca insanı akın akın E-Devlet kapısını zorlamasına neden olan bu yeni sistem bir süre kapalı kalmış, ancak sonrasında yeniden aktif olmuştu. 1800’lü yıllara kadar olan soyağacınızı ortaya çıkaran alt-üst soy bilgisi çoğu insan için yeterli olsa da, bazı insanlar 1800’lü yılların da ötesini merak ediyorlar. E-Devlet’in neden daha öncesini sunmadığını sorgulayan insanlar, bu bilgileri öğrenmek için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.

E-Devlet Neden 1800’lü Yılların Gerisindeki Bilgileri Vermiyor?

E-Devlet’in bunu yapamama sebebi, ilk nüfus sayımının 1904 yılında yapılmasından kaynaklanıyor. 1904 yılında yapılan sayımla birlikte ülkemizin soyağacında 1800’lü yıllara kadar gidildi. Bunun sebebi, 1904’te yaşayan 80-90 yaşındaki insanların yaşını belirtmesi veya anne ve babasını tanımasından kaynaklanıyor. Yani, şu anda 1800’lü yıllardan edindiğimiz tüm isimler, ilk nüfus sayımında edinilen bilgilerden oluşuyor.

Osmanlı döneminde padişahların soyağaçları eksiksiz bir şekilde tutulmasına rağmen halk için böyle bir çalışma yapılmamış. Bu sebeple günümüzde atalarına ulaşmak isteyen insanlar, zorluk yaşıyorlar.

Soyağacınızın Daha Eski Tarihlerini Öğrenmek İçin Ne Yapmalısınız?

Soyağacının 1800’lü yıllardan gerisini öğrenmek için yapabileceğiniz bir diğer şey, tapu kayıtlarına bakmaktan geçiyor. Adım adım ilerleyerek tapu kayıtlarını bulabilir ve bu şekilde ilerlemeye devam edebilirsiniz. Bu formülle ailenizin soy ağacını 1700’lü yıllara kadar götürebilirsiniz. Buradan öğrendiğiniz bilgilerle, çeşitli arşivleri araştırmaya devam edebilirsiniz. Ancak hatırlatalım; bu şekilde soyağacına ulaşmak son derece sabır isteyen, zor bir iş.