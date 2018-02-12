E-Devlet Soyağacı Uygulamasını İlk Gün Kaç Kişi Kullandı?

E-Devlet’in insanlar soyağacını öğrenebilsin diye sunduğu yeni hizmeti, sitenin kitlenmesine sebep olmuştu. Sitenin o gün aldığı trafik açıklandı.

E-Devlet, geçtiğimiz hafta büyük bir sürprizle bundan sonra Alt-Üst Soy bilgisini E-Devlet üzerinden sorgulayabileceğimizi duyurmuştu. 1800’lü yıllara kadar tüm soyağacınızı ortaya çıkaran bu yeni sistem, duyurulduğu andan itibaren sürekli bağlantı sorunu yaşadı. Ülkenin büyük bir kesiminin ilgisiyle karşılanan Alt-Üst Soy bilgisi, E-Devlet’in çökmesine sebep olmuş, bu olaydan ötürü sorgulama özelliği geçici olarak durdurulmuştu. Soyacağımızı öğrenmek için altyapının hala düzeltilmesini bekliyoruz, ancak bu sürede geçen hafta yaşanan yoğunluğun net rakamları açıklandı.

Açıklanan bilgilere göre E-Devlet uygulamasına ilk gün 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Bu sayı, E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısının 3 veya 4 katına denk geliyor. Günlük 1-1.5 milyon kullanıcının ziyaret ettiği site, 4 milyon kullanıcının akınına uğrayınca birden ne olduğunu anlayamadı ve donma yaşadı. Bu donmadan dolayı yalnızca 737 bin kişi siteye girmeyi başarırken, Alt-üst soy sorgulama sistemini başarıyla kullanan 310 bin kişi olduğu açıklandı.

Türkiye’nin büyük bir kesimi soyağacına bakmış gibi gözükse de, gerçekte yalnızca 310 bin kişi bakabildi. E-Devlet, şu anda bu hizmeti yeniden açmadan önce altyapı çalışmaları yapıyor. Ülkemizin en önemli web sitesinin, 4 milyon gibi kabul edilebilir sayılardaki kullanıcı sayısı karşısında daha dayanıklı olmasını bekliyorum.

Peki sizler soyağacınıza bakabildiniz mi? Baktıysanız umduğunuz gibi parlak bir soyağacınız var mıymış? Yorumlarınızı bekliyorum.