  • E-Devlet Soyağacı Uygulamasını İlk Gün Kaç Kişi Kullandı?

E-Devlet Soyağacı Uygulamasını İlk Gün Kaç Kişi Kullandı?

2 dk okuma süresi
78
35
5
4
2
E-Devlet’in insanlar soyağacını öğrenebilsin diye sunduğu yeni hizmeti, sitenin kitlenmesine sebep olmuştu. Sitenin o gün aldığı trafik açıklandı.

E-Devlet, geçtiğimiz hafta büyük bir sürprizle bundan sonra Alt-Üst Soy bilgisini E-Devlet üzerinden sorgulayabileceğimizi duyurmuştu. 1800’lü yıllara kadar tüm soyağacınızı ortaya çıkaran bu yeni sistem, duyurulduğu andan itibaren sürekli bağlantı sorunu yaşadı. Ülkenin büyük bir kesiminin ilgisiyle karşılanan Alt-Üst Soy bilgisi, E-Devlet’in çökmesine sebep olmuş, bu olaydan ötürü sorgulama özelliği geçici olarak durdurulmuştu. Soyacağımızı öğrenmek için altyapının hala düzeltilmesini bekliyoruz, ancak bu sürede geçen hafta yaşanan yoğunluğun net rakamları açıklandı.
İLGİLİ HABER

E-Devlet’in Soyağacı Uygulaması Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Açıklanan bilgilere göre E-Devlet uygulamasına ilk gün 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Bu sayı, E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısının 3 veya 4 katına denk geliyor. Günlük 1-1.5 milyon kullanıcının ziyaret ettiği site, 4 milyon kullanıcının akınına uğrayınca birden ne olduğunu anlayamadı ve donma yaşadı. Bu donmadan dolayı yalnızca 737 bin kişi siteye girmeyi başarırken, Alt-üst soy sorgulama sistemini başarıyla kullanan 310 bin kişi olduğu açıklandı.

Türkiye’nin büyük bir kesimi soyağacına bakmış gibi gözükse de, gerçekte yalnızca 310 bin kişi bakabildi. E-Devlet, şu anda bu hizmeti yeniden açmadan önce altyapı çalışmaları yapıyor. Ülkemizin en önemli web sitesinin, 4 milyon gibi kabul edilebilir sayılardaki kullanıcı sayısı karşısında daha dayanıklı olmasını bekliyorum.

Peki sizler soyağacınıza bakabildiniz mi? Baktıysanız umduğunuz gibi parlak bir soyağacınız var mıymış? Yorumlarınızı bekliyorum.

Etiketler: e-devlet, soyağacı
78
35
5
4
2
Emoji İle Tepki Ver
78
35
5
4
2