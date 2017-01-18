E-Sigarası Ağzındayken Patlayan Adamın Suratı Paramparça Oldu!

Andrew Hall isimli bir kişinin ağzındayken patlayan e-sigara, kullanıcının suratında çok ciddi hasarların oluşmasına sebep oldu.

Aslına bakarsanız son zamanlarda e-sigaraların patlamalarına artık alışmış gibiydik fakat bu sefer sıkıntı bir hayli büyük. Andrew Hall isimli bir kişi, Facebook profilinden paylaştığı fotoğraflarla ağzındayken patlayan e-sigaranın yarattığı ağır hasarı gözler önüne serdi.

Sigarayı bırakmak için 1 yıl boyunca uğraşan ve en sonunda e-sigaraya başlamaya karar veren Hall, belki de ‘keşke sigara içmeye devam etseydim’ diye dert yanacak kadar acı bir tecrübe yaşadı. Ağzındayken patlayan e-sigara, Hall’ın 7 dişinin düşmesine, yüzünde ve boyunda 2. dereceden yanıkların oluşmasına sebep oldu. Ayrıca patlama sonrası odasının aldığı hasar da cabası.

E-sigarayı kullanırken hatalı hiçbir şey yapmadığını belirten Hall, "Bunu yaklaşık bir yıldır yapıyorum ve size yapmamam gereken bir şey yapmadığımı garanti ederim" açıklamasında bulundu.

E-sigara kullanıcısının fotoğrafları o kadar korkunç ki burada paylaşmayı uygun bulmadım. Yine de kendisinin Facebook profilinden yaptığı paylaşımları görmek istiyorsanız şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz (ısrarla ‘tıklamadan önce bir kez daha düşünün’ demek istiyorum).