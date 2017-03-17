Edremit Belediyesi, sokakta bir duvara yazılmış yazıya verilebilecek en güzel tepkilerden birini vererek sosyal medya gündemine oturdu.

Son dönemde artan ilginç akımlardan biri de Şiir Sokakta olarak geçen ve sokakta duvarlara yazılan yazılar olarak dikkat çekiyor. Elbette belediyeler de bu duvar yazılarını silerek kötü görüntü oluşturabilecek ya da kötü söz yazan yazıları kaldırmak ile yükümlü.

Fakat Edremit Belediyesi’nin paylaştığı bir tweet ile oldukça farklı ve sosyal medyanın gündemine oturan bir hareket geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde duvara yazılmış olan “Belediye amca duvardan silmek kolay, kolaysa gel kalbimden sil” yazısının fotoğrafını çekerek resmi Twitter adresinden paylaşan belediye, “Silersek, ciğerimiz kurusun!” diye paylaşınca olay oldu.

Yukarıda görebileceğiniz güzel ve insanın yüzünde tebessüm oluşturan bu hareketine binlerce takdir gelen Edremit Belediyesi’ni biz de kutluyoruz. Böyle şeyleri bu günlerde görüyor olmak gerçekten hoş oluyor.