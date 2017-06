90’lı kuşağın çocukluk filmi ve çoğu yetişkinin bile hayal gücünü zorlayan yapım Jumanji, hem modern haliyle hem de yepyeni karakterleriyle geri döndü.

Orijinal film olan 1995 yapımı Jumanji 2 çocuklu bir ailenin zarla oynanan bir oyuna başlayıp dahil oldukları fantastik maceraları konu alıyordu. Oldukça sağlam bir kadroyla ve görsel efektlerle çekilen filmin hala geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Yeni Jumanji ise, bir grup arkadaşın bir ateri salonundaki oyuna başlamasıyla, tıpkı ilk filmdeki gibi fantastik bir dünyaya adım atmalarını konu alıyor. Elbette bu filmde de en az öncekinde olduğu kadar sağlam bir kadro var.

Film şarksının Guns and Roses grubundan gelen Welcome to the Jungle olması ise izleyici sayısını önemli ölçüde arttıracaktır. Nitekim aynı isimli bir filmden başka bir şarkı beklenemezdi.

Filmin başrolü aktör Dwayne Johnson’un Facebook hesabından yayınladığı fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Filmde Johnson'a Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan eşlik edecek. Jumanji: Welcome to the Jungle, 22 Aralık 2017’de sinemalarda olacak.