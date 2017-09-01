Efsane Dizi Narcos, Dizi Açılışını Nusret’le Yaptı!

Uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın hayatını anlatan Narcos isimli dizinin sezon tanıtımında, birkaç ay öncesine kadar internetin her köşesinde olan fenomenimiz Nusret Gökçek de yer aldı.

Nusret’ten uzun zamandır ses çıkmıyordu, en azından sosyal medya tarafında. Yavaş yavaş profesyonel olduğu işine yoğunlaştığını düşünürken kendisini Netflix orijinallerinden Narcos isimli dizinin açılış tanıtımında gördük. İLGİLİ HABER ‘Galaxy S8’in Kutu Açılışını Nusret Yapsaydı Nasıl Olurdu?’ Temalı Çekilmiş Eğlenceli Video Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın hayatının anlatıldığı Narcos’ta yer alan Nusret, dizideki oyunculara et servisi yaptı, elbette kendisiyle kendisiyle özdeşleşen tuz dökme hareketiyle. İLGİLİ HABER Nusret, Narcos’ta Oynamak İçin Paraya Kıymış! Bu olay, Nusret’le dizinin başrol oyuncusu Pedro Pascal’ın ilk buluşması değil. Nusret, daha önce Pascal’la birlikte yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı. Ayrıca dizide oynamak için yüklü miktarda para ödediği iddia edilmişti. Netflix'in Twitter hesabından yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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