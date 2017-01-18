Efsane Kadrosuyla Dikkat Çeken Online Dizi Masum'dan İlk Fragman!

Netflix'deki dizilere bakıp iç geçirenler, "neden bizden bu tarz işler çıkmıyor?!" diye düşünenler; size ilaç gibi gelecek Masum dizisinden ilk fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan gibi isimlerin yer aldığı ve duyurulduğu andan bu yana büyük bir ilgi ile beklenen online dizi Masum'dan ilk fragman geldi.

Berkun Oya'nın 'Bayrak' adlı tiyatro oyunundan esinlenilmiş dizi, hem polisiye hem de drama türünden izler barındıracak.

'Masum', Türkiye'nin ilk online dizisi değil. Ancak kendi alanında ilk profesyonel iş olacağını söyleyebiliriz. Netflix benzeri bir platform olan BluTV'de yayınlanacak Masum, ilk bölümü ile 27 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.