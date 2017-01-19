Efsaneden Muhteşem Dönüş: Nokia 6 Satışa Çıktığı Dakikada Tükendi!

Nokia’nın resmen pazara tekrar girişini müjdeleyen Nokia 6, satışa çıktığı dakika içinde tükendi!

Microsoft’a mobil departmanını satmasının ardından piyasadan çekilen Nokia, muhteşem bir şekilde dönüş yaptı. 2017 yılıyla beraber 6-7 ürün piyasaya sürmeye hazırlanan Nokia’nin ilk modeli ise Nokia 6 oldu.

5.5 inçlik 1080 x 1920 piksel Full HD ekranı, Snapdragon 430 çipseti, Adreno 505 grafik işlem birimi, 4GB RAM ile 64GB depolama kapasitesine sahip olan Nokia 6, 16MP arka ve 8MP de ön kameraya sahip. Bir de 3000mAh bataryası ve Android 7.0 işletim sistemine sahip olan telefon güçlü bir alt-orta seviye arasında gezinen bir telefon olarak dikkat çekiyor.

Gerek 247 Dolar gibi uygun bir fiyatı, gerekse Nokia’nın geri dönüşünü temsil eden Nokia 6, JD üzerinden satışa çıktığı dakikada tükenerek teknoloji dünyasının Nokia’yı nasıl merakla beklediğini gösterdi.

Şimdi ise Mobil Dünya Kongresi’nin yapılacağı yer olan Barselona’da şov yapması beklenen Nokia, özellikle Snapdragon 835 gibi güçlü bir işlemciyle gelecek olan P1 modeli merakla bekleniyor. Bakalım bu modelin satışı ve Türkiye pazarına girme durumu nasıl olacak.