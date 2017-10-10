Efsanevi CS:GO Haritası "Dust2" Yenileniyor!

CS:GO oyuncularının yakından tanıdığı Dust2 haritası, Valve tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bir güncelleme alıyor.

Valve’ın efsane oyunu Counter Strike Global Offensive’in en çok oynanan haritası Dust2 yenileniyor. CS’yi CS yapan harita olarak kabul edebileceğimiz Dust2, yapılan resmi açıklamaya göre bir sonraki CS:GO beta sürümünde test edilecek.

Valve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermemiş olmasına rağmen, Dust2’ye ait olan bir görseli resmi Twitter hesabından paylaştı.

İlk olarak Counter Strike 1.1 güncellemesi ile resmi bir harita olan Dust2, günümüzde oyunun en çok oynanan haritası konumunda yer alıyor. Tahminime göre diğer tüm haritaların toplamından daha fazla oynanan Dust2, e-spor alanında da en çok kullanılan haritalardan birisi. İyi bir CS oyuncusunun yalayıp yutması gereken harita olduğu için çok ciddi değişiklikler olacağını düşünmüyorum. En küçük üstünlüğü bile kullanmayı hedefleyen oyuncular, Dust2’yle özdeşleşmiş durumdalar.

Peki, sizce Dust2 haritası grafik yükseltmesi dışında harita düzeninde bir değişiklik yaşamalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum.