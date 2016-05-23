Geçtiğimiz haftalarda bir şekerleme şirketi kurmak konusunda şaka yapan Elon Musk, dün akşam Instagram üzerinden Boring Candy markalı bir şekerleme fotoğrafı paylaşınca herkesi şaşırttı.

Büyük şirketler zaman zaman finansal krizlerin eşiğine gelebilirler. Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla ve SpaceX de böyle bir eşikte duruyorlar. Fakat dahi girişimci olarak bilinen Elon Musk, yeni projelerini hayata geçirmek ya da mevcut projelerini devam ettirmek için gerekli fonu bulmak konusunda çok da zorluk çekmiyor.

Yine Elon Musk’ın CEO’luğunu üstlendiği Boring Company, hayata geçirmek istediği projeleri için öncelikle şapka, daha sonra da alev püskürtme silahı satmış, bu sayede de ciddi bir fon elde etmeyi başarmıştı. Birkaç hafta önce bir şekerleme şirketi kurma konusunda şaka yapan Elon Musk, daha sonra yaptığı açıklamayla da ‘süper süper ciddi’ olduğunu belirtmişti.

Musk’ın dün akşam saatlerinde Instagram’dan yaptığı paylaşım ise herkesi şaşkınlığa uğrattı. Üzerinde Boring Candy (Boring Şekerleme) yazan bir şekerlemenin fotoğrafını paylaşan Musk, altına ise ‘lol’ yazmakla yetindi. Musk’ın şekerleme satmak konusunda gerçekten ciddi mi olduğu ya da sadece şaka mı yaptığı hala bilinmiyor.

Tesla’nın kötü günler geçirdiği biliniyor. Hatta iflasın eşiğinde olduğuna dair söylentiler dahi ortaya atılmıştı. Ayrıca Musk’ın ‘uzay şirketi’ SpaceX’in durumu da pek iç açıcı değil. Böyle bir durumda Musk’ın daha önce yaptığı gibi alakasız bir ürün satarak finansal kaynak elde etmeye çalışması çok da şaşırtıcı olmaz.