Eğer Dünya Gerçekten Düz Olsaydı Ne Olurdu? (Video)

Hepimiz biliyoruz ki Dünya, yuvarlak ve kendine has bir şekle sahiptir. Bilim karşıtlığı yürütüp yüz yıllardır bilinen gerçekleri reddeden Düz Dünya Topluluğu, gün geçtikçe büyüyor. Onlar büyüdükçe bilime de cevap hakkı düşüyor.

Aslında hepimiz biliyoruz derken Dünya’nın düz olduğunu savunan insanları bu grubun içine almadık. Ülkemizde dahi bu bilim dışı safsataya inanan insanlar var. Bu insanlar interneti çok iyi kullanıp kendi görüşlerini küresel çapta yaymaya devam ediyorlar.

Daha önceki tartışmalarda da belirttiğimiz gibi, Dünya’nın düz olduğuna yönelik ortaya atılan söylemler, bilim insanlarını gereksiz yere mesai harcamaya itiyor. Bir anda karşılarında Orta Çağ’dan çıka gelen insanlar görmek zor olsa gerek.

Eğer yaşadığımız Dünya düz olsaydı, bugün alıştığımız pek çok şeyin oldukça farklı olacağını söyleyebiliriz. Merkezi bir yer çekiminin etkisiyle, Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça bütün yaşamımız yere yakınlaşmaya başlardı.

YouTube kanalı Vsauce, Dünya’nın düz olması durumunda nelerin olabileceğini basit bir dille açıklamış. Videoyu Türkçe altyazı desteği ile izleyebilirsiniz:

2014 yılında yayınlanan bu video, tıpkı kendisinden önceki bilimsel çalışmalar gibi, son aylarda gittikçe popülerleşen düz Dünya’cılar üzerinde hiç etki göstermemiş anlaşılan.

Eğer yaşadığımız Dünya düz olsaydı, bugün alıştığımız pek çok şeyin oldukça farklı olacağını söyleyebiliriz. Merkezi bir yer çekiminin etkisiyle, Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça bütün yaşamımız yere yakınlaşmaya başlardı. Düz bir zeminde, kenara yaklaştıkça yokuş tırmanmaya başlar, inşa ettiğimiz binaları da bu yapay etkiye göre şekillendirirdik.

Eğer dünya düz olsaydı, video da da söylendiği gibi kozmik şartlara uyum sağlayabilmek için yeniden yuvarlak olmanın bir yolunu bulurdu.

Videoya ek olarak, aynı yer çekimsel şartların düz olan Dünya’daki denizleri merkeze doğru çekeceğini ve absürd bir şekilde, yarım küre formuna sahip tek bir okyanusun var olacağını da belirtelim.

En azından, karşınıza çıkıp Dünya’nın düz olduğunu savunan insanlara verecek sayısız yaratıcı cevabınız var.