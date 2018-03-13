Galaxy S9'da iPhone X Çentiği Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus, Apple ile verdiği çetin rekabetin son hamlesi oldular. 20’nin üzerinde iPhone X klonu gördüğümüz akıllı telefonların arasında Galaxy S9 da olsaydı nasıl görünecekti?

Son aylarda ortaya çıkan iPhone X klonu diyebileceğimiz akıllı telefonlara rağmen -ki birkaçının teknik özellikleri üst düzeyde- Samsung, Galaxy S9’larda S8 modeliyle gelenekselleştirdiği bir tasarımı uygulamayı tercih etti. Aslında Galaxy S9, Galaxy S8 ile neredeyse aynı görünüyor, ancak teknik kapasite açısından ciddi geliştirmelerle geldi.

Gene de bir ihtimal olarak akıllara takılan iPhone X benzeri tasarım ihtimali, hala güncelliğini koruyor. Apple, iPhone X çentiğindeki ekranı diğer üreticilerden farklı olarak gelişmiş sensörleri bir araya getirdiği TrueDepth sistemiyle dolduruyor. Muhtemelen Samsung da bu çentiği kullansaydı benzer bir teknoloji geliştirecekti. Bu arada Galaxy S9’larda iris tarayıcısının yüz tanıma sistemiyle entegre edildiğini belirtelim.

Üç boyutlu grafik sanatçısı Martin Hajek, içimizdeki o ufak merakı gidermeyi sağlayan bir takım tasarımlar yaptı ve yayınladı. İşte çentikli ekranıyla Galaxy S9:

Samsung'ın iPhone X'un ekran paneli üreticisi olduğu bilgisini verelim. Aşağıdaki resimde soldaki çentikli S9 ve sağdaki normal S9:

Burada da sırasıyla iPhone X, çentikli varsayımsal tasarımıyla Galaxy S9 ve normal S9 görünüyor:

Çentikli S9 ile standart Galaxy S9'a daha yakından bakalım:

Çentikli olan tasarım, ekran oranını korumak adına daha ince çerçevelere sahip oluyor:

Çentikli Galaxy S9 hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.