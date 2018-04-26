Einstein’in ‘Ürkütücü Eylemi’ İlk Kez Büyük Ölçekte Gösterildi

Bilim insanları, kuantum fiziğini anlamlandırmada büyük bir adım olan ve makroskopik nesneler arasında gerçekleşen Einstein’ın ‘uzak mesafeli ürkütücü eylem’ olarak tanımladığı kuantum dolanmasını, büyük bir ölçekte göstermeyi başardılar.

Kuantum dolanması, parçacıklar birbirinden çok uzak mesafelerde olsalar bile, mevcut parçacıkları birbirleri ile anında etkileşebilecek şekilde bağlayan bir yöntemdir. Yüzeyde gerçekleşen bu durum, klasik fizik kuralları ve bizim gerçeklik anlayışımız ile ters düştüğünden dolayı da Einstein bu durumu ürkütücü bulmuştu. Ancak şimdilerde bu ‘ürkütücü eylem’ modern teknolojinin köşe taşı haline geldi.

Uzun yıllardır araştırmalara konu olan bu yöntem, çalışmalarda bile küçük ölçeklerde açıklanabiliyordu. Buna örnek olarak ise ışık ve atomlara dayalı sistemlerde çalışması gösterilmişti. Ancak konu üzerinde hummalı çalışmalarda bulunan bilim insanları bu ‘ürkütücü eylemin’ aslında büyük nesneler arasında da mevcut olabileceğini göstererek, tüm algıları yıktılar.

Konu hakkında konuşan bilim insanları, “Çalışmalarımız niteliksel olarak dolaşmış fiziksel sistemlerin kapsamını genişletiyor, bu da hassas ölçümlerin ve kuantum mekaniğinin sınırlarının test edilmesine dair sonuçlar doğuruyor” dedi. 2014 yılından bu yana yapılan yeni deneyler sonrası ekip, tuhaf kuantum halini oluşturan titreşimleri üreterek, yüksek bir ultrason frekansına erişebildi.

Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde araştırma içerisinde bulunan Matt Woolley ekibi konu ile ilgili olarak, “Tabii ki, ortaya koyduğumuz vizyonun bu kadar olgunlaştığını görmek son derece tatmin edici ve bunun gibi deneylerin nihayetinde nelere yol açabileceğini hayal etmek heyecan verici.” ifadelerinde bulundu. Bu çalışmanın bizi nereye götüreceğini söylemek zor olsa da, bilim insanları, bu ilk adımı makroskopik kuantum mekaniğine almamızın ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.