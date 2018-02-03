Son yılların belki de en çok konuşulan konusu olan kripto para ve dolayısı ile Bitcoin ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son açıklama ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi.

Özellikle son günlerdeki dalgalı gidişatı ile yeniden gündeme oturan Bitcoin, Türkiye gündemini de meşgul etmeye devam ediyor. Daha önce konuyla iligili "Bitcoin bir saadet zinciridir!" açıklamasında bulunan bakan Zeybekçi, konuyla ilgili temkinli olunmasına yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nun açılış töreninde Bitcoin ile ilgili açıklamalar yapan Nihat Zeybekçi, Türk halkını Bitcoin konusunda uyarmaya devam etti. Bitcoin'in herhangi bir temele ve dayanağa sahip olmadığını yineleyen Nihat Zeybekçi, konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu:

"Bitcoin'in arkasında da bir devlet, kurum veya muhatap anlamında kimse yok. Sadece bilgi işleme ve bilgi saklama mantığı üzerine bina edilmiş bir değer üretme olarak yola çıkan bir şey. İlk andan itibaren biz bunun varlığına ve değer kazanmasındaki gerekçesizliğe, tabansızlığa dikkat ederek demiştik ve buna karşı vatandaşlarımızı uyarmıştık. Dünya da bu konuda tereddütlerini dile getirdi. Bizim mesafeli yaklaşım ve açıklamalarımızdan sonra şu anda yüzde 50’den fazla değer kaybetmiş durumda.Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Şunu unutmasınlar, ‘Tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikilidir.’ derler eskiler. Sakın böyle bir tuzağa düşmesinler, buna dikkat etsinler ama dünyanın şöyle bir arayışı da var tabii ki. Dünyada insanların, ekonomilerin rezerv para talebi ve arayışında olduğu da bir gerçektir. Dünya bunu bir şekilde karşılayacak ama bu kripto paralarla değil.”

Bakan Nihat Zeybekçi'nin konuyla ilgili görüşleri insanları ne kadar Bitcoin yatırımından uzak tutar elbette bilemiyoruz. Nitekim halen evini ve arabasını dahi bu yatırım uğruna feda eden binlerce insan bulunuyor. Önümüzdeki dönem ne getirir bilinmez ama Bitcoin üzerine dönen tartışmalar daha çok su kaldıracağa benziyor.