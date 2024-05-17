OpenAI CEO'su Sam Altman, en büyük rakiplerinden Google'a sataşmaya başladı. Altman, Google'ın I/O etkinliklerinde oluşturduğu mekânı beğenmediğini söyledi.

Yapay zekâ sektörünün bir numaralı ismi hâline gelen OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, bugüne kadar sessiz sakin işine odaklanan bir isimdi. Ancak artık bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira şirket, X'te yaptığı bir paylaşımla Google'a sataşmaya başlamış durumda.

Bu hafta, yapay zekâ sektörü açısından oldukça hareketli geçti. Pazartesi günü OpenAI, Salı günü de Google'dan önemli açıklamalar geldi. Yapılan bu açıklamalar, yapay zekâ dünyasında rekabetin kızıştığını gözler önüne serdi. Sam Altman, artık bu rekabetin doğrudan içinde olacak gibi görünüyor.

İşte Sam Altman'ın Google'a yaptığı gönderme

Rakiplerimizi çok fazla düşünmüyorum ancak Google ile OpenAI arasındaki estetik farkını düşünmeden edemiyorum.

Sam Altman tarafından yapılan paylaşımdan sonra Google'ın cevabını öğrenmek için biraz araştırma yaptık. Ancak ne Google CEO'su Sundar Pichai ne de başka bir yetkili, bu meseleyi önemsememiş gibi görünüyor. Zira kimse, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Siz Google'ın hazırladığı mekânı mı yoksa OpenAI'ınkini mi beğendiniz?