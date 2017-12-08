Bilimsel bir makale okurken beyninize ağır bir darbe almış gibi hissediyor musunuz? Eğer böyle bir duyguya kapılıyorsanız bunun sebebi ekrana bakarken fazla zaman geçirmeniz olabilir.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yapılan son bir araştırmaya göre, elektronik cihazları kullanırken çok fazla vakit geçiren yetişkinler, bilimsel metinleri anlama noktasında sorun yaşıyorlar. Makale okumak, mesaj yazmak ya da oyun oynamak gibi ekrana bakılarak yapılan faaliyetler kağıttan makale okumak gibi daha somut bir materyal üzerinden çalışma yapmaya göre daha olumsuz bir etkiye sebep oluyor.

Penn State'teki psikoloji ve dilbilim profesörü Ping Li yaptığı açıklamada bilimsel okumaların normal okumalardan farklı bir şey olduğunu vurgulayarak bilim kavramlarını ve söylenenlerin farklı bir şekilde işlenmesi gerektiğini söyledi.

Bilim insanları tarafından yapılan bu çalışma Amazon Mechanical Turka tarafından işe alınan yüzlerce katılımcı üzerinden yapılan deneylere dayandırıldı. Katılımcılardan, elektrik devreleri, permütasyon, GPS, Mars ve üst düzey gemileri kapsayan sekiz farklı bilimsel makaleyi okumaları istendi. Her bir makaleyi okuduktan sonra, katılımcılardan makaleyle ilgili 10 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamaları ve makalelerdeki anahtar terimleri gruplara ayırmaları istendi. Öte yandan katılımcılara oyun, okuma ya da yazma gibi etkinlikler için bir gün içerisinde ne kadar süre elektronik cihaz kullandıkları soruldu.

Sonuçlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Prof Li, bu çalışmanın elektronik cihazlardan bilimsel makale okunmamalı anlamına gelmediğini söyledi. Siber teknolojilerin kullanılmasının ve dijital öğrenmenin savunucusu olduğunu söyleyen Li, bu çalışmanın elektronik cihazların olabildiğince akıllıca kullanılması anlamına geldiğini söyledi. Bir sonraki adımda, ekip, farklı elektronik cihazlardaki okumaların okuyucuları nasıl etkilediği konusunda ayrıntılı bilgi vermeye çalışacak. Siz ne düşünüyorsunuz?