Sızıntılara Göre Galaxy S9 ve S9+ Böyle Görünecek!

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar ve söylentilerden yola çıkılarak bir Galaxy S9 ve S9+ konsept tasarımı oluşturuldu. Tasarım son derece şık olsa da Galaxy S9'un tek kameralı olması, Samsung hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir.

Şu an için akıllı telefon endüstrisinde heyecan uyandıran bir numaralı akıllı telefon Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+. Cihazın her ne kadar Galaxy S8’e yakın bir tasarımı olacağı düşünülse de konu Samsung amiral gemisi olunca heyecan uyandırmayı başarıyor.

S Health uygulamasının ekran görüntüsü, %90 ekran/gövde oranı ve Galaxy S9’da tek, S9+’da çift kamera gibi sızıntılar, cihazın infinity display tasarım çizgisi ile geleceği düşünüldüğünde gözümüzde bir Galaxy S9 ve S9+'yı canlandırmamıza izin veriyor.

Öncelikle Galaxy S9’da ekran gövde/oranı artacaksa çerçevelerin yok edilmesi gerekiyor. Üst kısımda bulunan ahize, sensörler ve ön kamera nedeni ile üst çerçeve inceltilebilir fakat tamamen kaldırılamaz. Fakat alt çerçeveden kurtulmak için bir engel bulunmuyor.

S Health uygulamasının ekran görüntüsüne baktığımızda ise parmak izi tarayıcının kameranın altında konumlandırıldığını görüyoruz. Galaxy S8 ve Note 8’de parmak izi sensörüne ulaşmanın kolay olmadığı düşünülürse dikey konumlandırma doğru bir hamle.

Bazı sızıntılar Galaxy S9’un tek, S9+’ın ise çift kamera ile piyasaya çıkacağını söylüyordu. Bu her ne kadar tüketicilerin istemediği bir gelişme olsa de cihazın tasarımı hakkında bir fikir oluşturmak için oldukça önemli bir bilgi.

Renkler? Galaxy S9’un gece siyahı, gümüş titanyum, orkide grisi, okyanus mavisi ve akçaağaç altın renk seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Fakat bazı sızıntılara göre Samsung yeni amiral gemisine mor ve kırmızı olmak üzere iki yeni renk seçeneği daha ekleyecek.

Tüm bu sızıntıları bir araya getirdiğimizde aşağıda görmüş olduğunuz Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı elde etmiş oluyoruz. Tasarımı Galaxy S8 ile karşılaştırdığımızda fazla değişiklik olduğunu söylemek zor. Fakat zaten iyi olan bir tasarım neden değiştirilsin ki?