Elektrikli Araç Munzur, 130 KM'lik Bir Yolda 1.43 TL Yakıyor!

Alternatif araç Yarışları'ndaki Munzur, 130 kilometrelik bir yolda yalnızca 1 lira 43 kuruş yakıyor.

Tunceli'yi temsil edecek olan Munzur, Alternatif Araç Yarışları için gerçekeştirilecek test sürüşlerini bitirdi. TÜBİTAK'ın 27 Ağustos'ta Kocaeli'de düzenleyeceği yarış öncesinde Munzur'un 130 kilometrelik bir yolu katettiği ve bu yolda yalnızca 1 lira 43 kuruşluk enerji harcadığı belirtildi. Tunceli'nin Munzur Üniversitesi'nde 1 yıllık araştırma ve 4 aylık laboratuar çalışmaları sonrasında bir takım öğretim üyeleriyle birlikte 10 öğrencinin Munzur elektrikli aracının yapımını tamamladığı açıklandı.

Alternatif Enerjili Araç Yarışları öncesinde Mühendislik Fakültesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törende üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, bundan sonraki süreçlerde de üniversitenin diğer projelerde yer almak istediğini ve bu sayede hem ülkemize hem de dünyaya katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Yapılan açıklamalarda üniversitenin bu tarz yarışlara katılmasındaki asıl nedenin alternatif enerjili araçlar geliştirerek hem ülkemizde hem de dünyada yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak olduğu söylendi. Ayrıca Munzur Üniversitesi'nin laboratuarlarında üretilen Munzur elektrili aracınde üniversitenin renkleri olan turkuaz, altın ve beyaz kullanıldı.

280 santimetre uzunluğunda, 146 santimetre genişliğinde ve 137 santim yüksekliğindeki araç yalnızca 2 kişilik. Aracın motoru 1 kw gücüne sahip ve nominal akım değeri ise 17 amper. Yaklaşık 3-4 saat içinde dolan batarya ile araç, yalnızca tek şarjda 130 kilometre yol katediyor. Aracın ağırlığı ise 290 kilogram.

Üniversite öğrencilerinden, projede de bulunan 4. sınıf öğrencisi Özgür Önaç, sahip oldukları ekip ruhu ile böylesi bir projeyi ortaya çıkardıklarını söylüyor. İlk başlarda bu kadar başarılı bir sonuç çıkaracakları konusunda emin olmasalar da gece gündüz çalışarak ve hatta gerekirse atölyede uyuyarak başarıya ulaştıklarını dile getiriyor.