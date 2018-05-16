E-Sigara Patlaması Bir Adamın Ölümüne Sebep Oldu

Mayıs ayının başında evinde çıkan yangında ölü bulunan bir adamın ölüm sebebinin yangın değil elektronik sigara patlaması olduğu ortaya çıktı.

Elektronik sigara kullanımı büyük bir hızla artıyor. Sigara kadar zararlı olmadığını savunan insanlar, aslında oldukça tehlikeli olduğunu fark etmeden kullanmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar pek çok elektronik sigara patlaması olayıyla karşılaşılmış olsa da bu sebeple ölüm yaşanan bir durum hiç olmamıştı.

Tallmadge Wakeman D'Elia isimli bir adam, geçtiğimiz günlerde evinde çıkan yangın sonucu ölü bulunmuştu, ancak otopsi sonuçları durumun göründüğünden farklı olduğunu ortaya koydu. Otopsi raporuna göre D'Elia'nın ölüm sebebi, kullandığı elektronik sigaranın patlaması ve parçalarının başına ve vücuna isabet etmesi.

Ardından çıkan yangının da sebebinin bu patlama olduğu düşünülüyor. Verilen bilgilere göre D'Elia'nın göğüs, omuz, karın, sırt, kol ve el dahil vücudunun yaklaşık yüzde 80'inde termal yaralanmalar meydana gelmiş. Olay üzerinde çalışan yetkili Steven Lawrence'ın yaptığı açıklamaya göre elektronik sigaralar, pillerinin ölmesi durumunda 'elde tutulan küçük bir roket' kadar tehlikeli oluyor.

Elektronik sigaraların 2009-2017 seneleri arasında yalnızca ABD'de 195'ten fazla yangına sebep olduğu ve bu yangınların %33'ünün ciddi yaralanmalar ve mal kaybı ile sonuçlandığı söyleniyor. Patlamayı öngörmenin bir yolu yok ve aniden yaşanıyor. Yüksek bir ses, ateş ve etrafa fırlayan parçalar ise büyük risk teşkil ediyor.