Elektronik Sigaraların Buharında Zehirli Metallere Rastlandı

John Hopkins Üniversitesi'nden bilim adamları cihazların buharında kurşun, arsenik, krom, manganez ve nikel bulduklarını açıkladı.

Sigarayı bırakmak veya azaltmak isteyen bir çok kişi nikotin ihtiyacını azaltarak karşılamak amacıyla elektronik sigaralara yöneliyor. Ancak bunu yaparken kendilerine daha fazla zarar veriyor olabilirler. Elektronik sigaranın zararları konusunda potansiyel olarak güvensiz düzeydeki toksik (zehirli) metallerin buhar içerisinde bulunduğunu gösteren yeni kanıtlar var.

John Hopkins Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar sonucu elektronik sigara buharında bulunan kurşun, arsenik, krom, manganez ve nikel tahmin edebileceğiniz üzere vücudunuza büyük zararlar verebilirler. Bu metallere uzun süreli maruz kalındığı taktirde karaciğer, akciğer, bağışıklık sistemi ve beyindeki sinir hücreleri olumsuz etkilenebilir hatta vücutta birikmesi kanser hastalıklarına neden olabilir.

Metallerin buharda bulunması ve kullanıcılar tarafından içilmesi mevcut ısıtma bobinlerinin toksik metalleri sızdırmasından kaynaklanıyor. Yayınlanan araştırmada bilim insanları farklı yerlerden 56 adet değiştirilebilir vaping cihazı satın aldılar ve bu cihazların buharlarını test ettiler. Yapılan araştırmada elektronik sigaralardan çıkan buhar bir tankın içerisinde biriktirildi. Daha sonra tank içerisinde 15 farklı metal varlığı tespit edildi.

Bilim insanları sigara buharındaki zehirli metalleri tespit etmiş olsalar da, vücutta birikme durumlarıyla ilgili somut verilere henüz ulaşamadılar. Araştırmaların derinleştirilmesinden sonra bilim insanları, bizlere daha somut sonuçlar paylaşarak eğer varsa elektronik sigaranın net zararlarını gösterebilirler. Toksik metal varlığının tüm elektronik sigaralarda olduğunu düşünmüyorum bu nedenle elektronik sigara satın alırken araştırıp, fiyatı fazla önemsemeden daha sonra sağlık problemleri yaşamamak adına kaliteli ürünlere yönelmenizi öneririm.