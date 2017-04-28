Eleştirmenler, Guardians of The Galaxy 2'ye Tam Not Verdi!

Dünya çapında gösterime giren ve kadrosunda pek çok yıldız barındıran son Marvel Cinematic Universe filmi, büyük beğeni topladı.

28 Mayıs'ta dünyanın büyük bir kısmında gösterime giren ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Mayıs 2017'de gösterime girecek Guardians of The Galaxy Vol.2, eleştirmenlerden tam not aldı. Resmi rakamlara göre yapım, şimdiden 30 milyon doları aşan gişe hasılatı elde etti.

Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği yapımda; Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone ve Kurt Russell gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Guardians of The Galaxy Vol.2, Rotten Tomatoes'daki 94 incelemede 8.7 puan elde etti. Metacritic cephesinde ise 20 film eleştirmeni yapıma 6.7 rolünü uygun gördü. Kısacası Marvel Cinematic Universe'in son yapımı, en azından eleştirmen cephesinde sınıfı geçti. Gerçi Rotten Tomoetos ve Metacritic'in DC filmlerine aşırı ön yargılı, Marvel fimlerine ise aşırının aşırısı sempatiyle yaklaştığı iddia ediliyor. Bizce filmi izleme şansı bulursanız, kendi notunuzu kendiniz vermeniz çok daha yerinde olacaktır.