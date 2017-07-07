Yeni geliştirilen bir prototip, elinize 6. parmak takmanızı sağlıyor. 5 parmağınızla yapamadığınız birçok işi yeni parmağınızla beraber yapabileceksiniz.

Bir elimizde toplamda 5 parmak var. Bu parmaklar sayesinde istediğimiz birçok şeyi kavrıyor ve ince işlemlerimizi uygulayabiliyoruz. Peki bu işlemler her zaman yeterli oluyor mu? Royal Loccege of Art mezunu Dani Cloda isimli bir girişimci, 'altıncı parmak' gibi son derece ilginç bir protez geliştirdi. Bu protez parmaklarını veya elini çeşitli sebeplerle kaybeden insanlardan ziyade sağlıklı 5 parmağı olan insanların daha çok yeteneğe sahip olması için geliştirildi. Clode, geliştirdiği protez için yaptığı açıklamada, “Protez kelimesinin kökeni konusuna rastladım ve protezin ‘ek olarak’ anlamına geldiğini buldum” dedi. “Bu bana protezleri ‘düzelten’ veya ‘yerini alan’ olarak değil ‘uzantı’ olarak algılamam için ilham verdi” diyen Clode, protezi geliştirmeye bundan sonra başlamış.

Şu anda konsept olarak gördüğümüz protez, var olan 5 parmağımıza yeni bir parmak ekliyor. Pek fazla etkisi olmayacağını düşünebilirsiniz, ancak kullanan insanlara yeni yetenekler kazandırdığı ve çıkardıktan sonra o uzva tekrar sahip olma isteği uyandırmış.

Protezin fiziksel özelliklerine baktığımızda bir eldiven gibi ele geçirildiğini görüyoruz. İki küçük motor tarafından kontrol edilen parmağa verilecek komutlar, üzerinde yer alan basınç sensörleri aracılığıya iletiliyor.

Deneyen kullanıcıların ilettiklerine göre 6. parmak, en çok gitar üzerinde zorlu akorlar çıkartırken işe yarıyor. Sanırım bu listeye diğer telli enstrümanları da ekleyebiliriz.

Bu protez, gelecekte vücudumuzu yükselteceğimizin bir kanıtı olarak gösterilebilir. Daha iyi bir el için protez, daha uzun koşmak için bir protez, daha iyi görmek için bir protez. Tüm bunların sonunda geriye bir insan kalacak mı bilmiyoruz, ancak insan doğası gereği kendisini yükseltmeye devam edecektir.