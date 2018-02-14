Musk: 2023’ten Önce Rakibim Roket Fırlatırsa Şapkamı Yerim!

Elon Musk, 6 Şubat 2018’de gerçekleştirilen Falcon Heavy testinin başarısından çok memnun görünüyor, mutluluktan karnı acıkıyor ve rakiplerine göz dağı veriyor.

Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, tüm zamanların en güçlü yeniden kullanılabilir roketini başarıyla test etti. Yük denemesi olarak Musk’ın bir diğer şirketin olan Tesla’nın ürettiği kişisel aracı Roadster kullanıldı ve koltuğuna SpaceX’in geliştirdiği astronot kıyafeti kukla gibi yerleştirildi.

Başarılı testin ardından yaptığı ilk basın toplantısında dünya ülkelerine ve rakip uzay teknolojileri şirketlerine çağrıda bulunan Musk, uzay yarışı istediğini ve Mars’a ulaşmanın bu şekilde daha kolay olacağını vurguladı. Rakipsiz bir pazarda lider olan özel bir şirketin, tek başına daha büyük başarılara imza atması için rakibe ihtiyacı var.

Aslında SpaceX’in birden fazla rakibi bulunuyor. Fakat bu şirketler Elon Musk gibi usta bir itibar yöneticisinden yoksun oldukları için çok duyulmuyorlar. Rakiplerden birisi olan United Lounch Alliance şirketinin doğrudan Falcon Heavy roket sistemine rakip olarak ürettiği Delta IV Heavy roketi bulunuyor.

Delta IV Heavy’nin bazı konularda Falcon Heavy’den daha üstün olduğunu ve ciddi bir rakip olacağını vurgulayan uzay mühendisi Doug Ellison’un Twitter paylaşımları Musk’ın gündemine girdi.

Musk, rakamların kusurlu olabileceğini ve Falcon Heavy’nin rakiplerine göre çok daha düşük maliyetli olduğunu vurguladı. Sonra olaya rakip şirketin CEO’su dahil oldu:

“Veritabanındaki performans numaraları doğru değil. Düzeltilme sürecindeler. Düzelseler bile bir Delta IV Heavy’nin performansını aşan ve tamamen geri dönüştürülebilen Falcon Heavy’nin maliyeti 150 milyon dolar, karşılaştırma yapılan Delta Heavy’nin maliyeti ise 400 milyon doların üzerinde”

“Merhaba @elonmusk, Heavy fırlatmanı tekrar tebrik ederim. Açıklama yapayım: Delta IV Heavy, yaklaşık 350 milyon dolara mal oluyor. Hem Delta IV Medium hem de Delta II'nin emekliliğinden sonra ve gelecekteki o olacak. En azından Vulcan'ı tekrar getirene kadar eşsiz yetenekler sunuyor”

Elon Musk, Tory Bruno’nun bu söylediklerine bir yanıt vermedi ve açıklama yapmaya devam etti:

“Delta IV Heavy için maliyet 400 milyon doların altında, fakat henüz bitmedi. Parker Solar Probe lansmanının maliyeti ise 389.1 milyon dolar ( bu sözleşme 2015'te ilan edildi).”

“Bu 3 yıl önce, ULA bütün orta boydaki Delta IV faaliyetlerini durdurmadan önceydi. Gelecekteki bütün delta çalışmaları bu toparlanma masraflarını da içerecek. Dolayısı ile maliyetleri 600 milyon doların üzerinde. Bu çok yüksek.”

Musk, maliyetlerin düşürülmesi için gelen fikirlerden birisine şu cevabı verdi:

“Belki bu plan işe yarayabilir, ancak o roket 2023’ten önce bir ulusal güvenlik aracını uzaya fırlatırsa, şapkamın bir kenarını hardala batırarak yerim”

Rakip şirketin CEO’su Tory Bruno ise Musk’a sadece şu cevabı verdi:

Yeni bir uzay yarışı başlıyor dostlar, kemerlerinizi bağlayın.