Elon Musk’ın Gelecek Hakkındaki Düşüncelerini Paylaştığı İlham Veren Konuşması

Tesla ve Space X'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Elon Musk, insanlığın geleceği hakkında son derece çarpıcı ifadelerde bulundu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın son açıklamaları, geleceğe yönelik umut ve ilham kaynağı ögeleriyle dolu. Ünlü küratör Chris Andersen ve Elon Musk arasındaki sohbetler, Tesla CEO'sunun gezegenler arasındaki ulaşım sistemi vizyonunu ortaya koyuyor.

Anderson, muzip bir biçimde Musk'a soruyor: "Elon, neden bir milyon insanla birlikte Mars'ta bir şehir inşa etmeliyiz? Bu projeyi ölmeden önce inşa etmek konusundaki saplantın neye dayanıyor?"

Musk, biraz kışkırtıcı olan soruya son derece sakin bir yanıt verdi: "Sabah kalktığınızda, yaşamak istemek için nedenleriniz olması gerektiğini düşünüyorum. Amacınız ne? Size ne ilham verir? Gelecek hakkında ne hayaller kuruyorsunuz? Gelecekte yıldızlar arasında yolculuk etmekten ve gezegenleri ziyaret etmekten uzak durmayı tercih edersek, son derece üzücü olur."

Elon Musk'ın verdiği yanıt seyirci tarafından alkış yağmuruna duyuldu. Musk'un sürdürülebilir enerji konusundaki çalışmalarını onaylayan Anderson, argümanını daha da ileri götürerek, günümüzde dünyadaki insanlara yönelik pek çok proje üretilebileceğini savundu.

Musk, bu soruyu bir an için değerlendirdi ve sürdürülebilir enerji gereksinimin kaçınılmaz olduğuna inandığını vurguladı. Elon Musk'a göre insanların hayatta kalabilmesi için sürdürülebilir enerji şart. Musk "Tesla'nın temel değeri sürdürülebilir enerjinin gelişimidir." açıklamasında bulunuyor.

Elon Musk, son olarak şu çarpıcı ifadeleri de kullanıyor: "İnsanlar, teknolojinin otomatik olarak geliştiğini düşünüyor ancak hiçbir şey otomatik olarak gelişemez. Teknoloji sadece birçok insanın yoğun çalışması ile gelişir. Gelecek de böyle inşa edilir: Omuz omuza, birlikte güçlü durmalıyız.”