Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, uçan arabaların trafik ve kara yolu ile ilgili endişelere cevap vermediklerini ve gelecekte beklenenden çok daha zayıf bir yöntem olacaklarını belirtti.

Bugün hayatta olan hemen hemen herkes, uçan araba efsanesine vakıftır. Bir türlü trafiğe çıkartamadığımız ve seri şekilde üretip yaygınlaştıramadığımız bu hayal için çalışan sayısız şirket var. Örneğin Uber, uçan araba trafiği için yönerge geliştirmek ve trafik kontrol sistemleri inşa etmek için bir şirket bile kurdu.

Yer yüzündeki otomotiv sektörünün yükselen yıldızı Tesla, belki en uzağa uçan otomobiliyle dikkat çekmiş ve uzaya araba göndermiş olabilir. Ancak CEO’su Elon Musk, gerçekten uçan arabalar konusunda sektörün kalanıyla aynı fikirde değil.

Musk Bloomberg'den Max Chafkin’e verdiği röportajda, “Açıkçası uçan şeyleri seviyorum, ancak uçan arabaların ölçeklenebilir bir çözüm haline gelmelerini hayal etmek zor” açıklamasında bulundu.

Google’ın CEO’su Lerry Page Zee Aero adlı şirketiyle, taksicilik firması Uber kendi bünyesindeki girişimleriyle ve Airbus gibi havacılık şirketleri kendi teknolojileriyle bu iş için ter döküyorlar. Uber dikey kalkış ve iniş yapabilen VTOL flosunu üretmeye hazırlanırken, çalışması için gereken alt yapı hizmetlerini de sağlamak için mücadele ediyor.

Bütün bu girişimlere rağmen Musk, Silikon Vadisi’ndeki bu çabanın boşuna olduğunu düşünüyor. Başımızın etrafında evlerimizin çevresinde tehlikeli bir şekilde seyir edecek bu araçların şehir hayatına önemli bir dezavantaj getirebileceğini söyleyen Musk, uçan arabaların endişe verici olduklarını söylüyor.

Açıkçası bir arabayı uçurma konusunda böylesine uzman birisinden bunları duymak şaşırtsa da Musk’ın eğlenceyi bile hesaplayarak yaptığını düşününce sorunu anlıyoruz. Bakalım ilerleyen yıllarda haklı çıkacak mı, çünkü teknoloji tarihinde çok büyük yanılgılar da bulunuyor.