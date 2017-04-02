En iyi Anti-Virüs Programları

Anti virüs programlarına yönelik bağımsız testler yürüten AV-Comparatives'in raporu doğrultusunda açıklanmış en iyi virüs programlarını sıraladık.

Ad-Aware Free Antivirus

Ücretsiz antivirüs programı olan Ad-Aware internet üzerinden bulaşan casus yazılımlara karşı çok etkili bir antivirüs programıdır. Size internet, email ve ağ koruması sunmasının yanında anlık koruma da sağlamaktadır.

Avast! Free Antivirus

İnternet koruması, e-posta denetimi, oyun modu ve benzeri özellikleri bünyesinde bulunduran Avast ücretsiz bir antivirüs programıdır fakat diğer çoğu antivirüs programında olduğu gibi bazı özellikleri ücretli versiyonda kısıtlı.

AVG Antivirus Free

AVG antivirüs programı güvenli olmayan bağlantıları, indirmeleri ve e-posta eklerini hızlıca taramaya olanak sağlar. Software Updater özelliğiyle güncellemeleri kendiliğinden otomatik olarak yaparak hataları düzeltir ve güvenlik açıklarını kapatır.

Avira Free Antivirus

Avira programı tamamıyla ücretsiz bir antivirüs programıdır. Web koruması, e-posta koruması vb. özellikleri ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz.

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender antivirüs programı bilgisayarınızı yavaşlatmadan koruma sağlar. Tüm web, e-posta ve mesajlaşma verilerini gerçek zamanlı tarar ve sizi casus yazılımlardan korur.

ESET NOD32 Antivirus

Herkes tarafından bilinen ESET antivirüs programı bir sürü casus yazılımı tespit ederek siler. Antivirüs denildiğinde akla “ESET” gelir.

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky antivirüs programı bir çok zararlı casus yazılımlara karşı önlemler alır ve onları etkisiz hale getirir. Ödüllü antivirüs programıdır.