'En İyi Zombi Filmi' Train to Busan Şimdi Netflix'de!

Güney Kore yapımı Train to Busan, izleyecilere göre en iyi zombi temalı film. İnternette çok da fazla ön plana çıkmayan, film Netflix'de yayınlanınca herkesin dikkatini çekti.

Zombi temasını sevenler burada mı? Zombi konusunun ele alındığı sayısız film ve dizi yapılırken bunların genellikle Amerika kökenli olduğunu görüyoruz. Ölümcül Deney, Dünya Savaşı Z, Yürüyen Ölüler, Ben Efsaneyim gibi birçok zombi temalı film ve diziler çıkıyor. Bu filmlere geçen sene yeni bir film eklendi ve birçok kişinin gözünden kaçtı. Güney Kore yapımı Train To Busan resmi olarak Netflix’e gelince, ne kadar önemli bir filmin gözden kaçmış olduğu da ortaya çıktı.

Türkçe’ye Zombi Ekspresi diye çevrilmiş film, zombi teması ile izleyebileceğiniz en kaliteli filmlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Film için yapılan yorumlar da bu açıklamayı destekler nitelikte.

Film hikaye ile birçok izleyiciyi tatmin edecek yeterlilikte. Yıkıcı bir virüs Güney Kore’yi etkisi altına alır. Bu sırada Seul’den Busan’a gitmekte olan tren yolcuları, hayatta kalma mücadelesi verirler.

Netflix, bu tarz az bilinen başarılı filmleri arşivine katmaya devam ediyor. Film Netflix’de yayınlandığından beri, filme erişen binlerce kullanıcı gerek Twitter, gerekse de başka platformlardan film hakkındaki görüşlerini belirtiyorlar.

Peki, zombi salgını gerçekte olsaydı insanlar ne yapardı? Bunun cevabını eskiden Irak’ta görev yapmış Jon Davis veriyor. Davis, “Zombileri öldürmemiz için beyinlerini patlatmalı veya cesedini yakmalıyız. Bunu sağlamak için ise sınırsız mühimmatınız veya koloniği çevreleyen yanma hendeği inşa etmenin bir yolunu bulmanız gerekir.” dedi. Bu soruyu bizler de sizlere soralım. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir zombi salgını olsaydı, bu durumdan sağ çıkmak için neler yapardınız?

Train to Busan, gerçekten muhteşem. Amerika not al, asıl dünyalar savaşı Z bu. Çok iyi bir film.

Train to Busan, şimdiye kadar ki en iyi zombi filmlerinden biridir! Yoksa bir enfeksiyon filmi mi?

Bilmiyorum ne bekliyordum ama Train to Busan beni ağlattı.